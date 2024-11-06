"نكسة" هاريس، ترامب يفوز بأول ولاية متأرجحة في الانتخابات الأمريكية

فاز المرشح الجمهوري دونالد ترامب بكارولاينا الشمالية، أولى الولايات السبع المتأرجحة التي ستحدّد مصير الانتخابات الرئاسية التي جرت الثلاثاء، موجّها بذلك ضربة إلى منافسته الديموقراطية كامالا هاريس، بحسب توقعات وسائل إعلام أمريكية.

وتنقل كلا المرشحين عبر 7 ولايات متأرجحة رئيسية وهي أريزونا، جورجيا، ميشيجن، نيفادا، كارولينا الشمالية، بنسلفانيا وويسكونسن، وعملوا على جذب الناخبين غير المتأكدين من نواياهم الانتخابية، وتواصلوا معهم بشأن القضايا التي تشغل بالهم وتعتبر ملّحة بالنسبة لهم.