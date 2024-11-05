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حوادث

حبس تشكيل عصابي بتهمة سرقة ماكينات الري ومواتير المياه في المنيا

حبس تشكيل عصابى لسرقة
حبس تشكيل عصابى لسرقة ماكينات الرى ومواتير المياه فى المنيا

أمرت النيابة العامة، بحبس  تشكيل عصابي لسرقة ماكينات الري ومواتير المياه فى المنيا؛ 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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كان قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن المنيا قد تمكن من ضبط تشكيل عصابى مكون من (5 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية") تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقات ماكينات الرى ومواتير المياه من الأراضى الزراعية بأسلوب "كسر قواعد تثبيتها"، بإستخدام (دراجة نارية "تروسيكل بدون لوحات معدنية" – 3 عربات حديدية "كارو") بدائرة مركز شرطة العدوة، وبحوزتهم (3 قطع سلاح أبيض – مبلغ مالى – الأدوات المستخدمة فى وقائع السرقات).


وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب (14 واقعة سرقة بذات الأسلوب)، وأضافوا بتصرفهم فى المسروقات بالبيع لعميلهم سيئ النية (عامل – مقيم بدائرة المركز) تم ضبطه، وتم بإرشادهم ضبط جميع المسروقات المستولى عليها، وكذا "الدراجة النارية – العربات الحديدية" المستخدمة فى إرتكاب وقائع السرقة، وتحرر المحضر اللازم.

 

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