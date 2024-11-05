القبض على مزارع أطلق النيران على طالب أسفر عن مصرعه بالإسماعيلية

ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الإسماعيلية، القبض على مزارع أطلق النيران على طالب، ما أسفر عن مصرعه.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الإسماعيلية بلاغًا يفيد بوقوع مشاجرة ووجود قتيل.

وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين والد المجنى عليه ومزارع بسبب خلافات على أولوية رى أرض زراعية، وعندما شاهد الابن المشاجرة توجه إلى مناصرة والده ولكن المتهم أطلق عليه النيران من فرد خرطوش.

وتم نقل المجني عليه الي مستشفي فايد المركزي والقى رجال المباحث القبض على المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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