عامل يقتل سائقا ويذبح شقيقه بسبب خلاف على شقة ببولاق الدكرور

أقدم عامل على قتل سائق بطعنه نافذة بالصدر وذبح شقيقه بطعنة في الرقبة من سلاح أبيض "سكين" بسبب خلاف على شقة.

تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوجود مشاجرة وسقوط قتيل بأحد الشوارع وعلى الفور، انتقلت أجهزة الأمن وتبين وفاة “رمضان. ع” (43 عامًا) سائق، إثر طعنة نافذة بالصدر بسلاح أبيض “سكين”، وإصابة شقيقه “سيد” بطعنة في الرقبة على يد عبد الله (25 عامًا).

وكشفت التحريات، أن المتوفى أقام قضية طرد على المتهم من الشقة بالعقار ملكه بعد وفاة والد المتهم، فنشبت مشاجرة بينهما، قام على إثرها المتهم بإخراج سلاح أبيض سكين كان بحوزته وطعن الأول طعنة نافذة بالصدر أودت بحياته فى الحال، بينما أصاب شقيقه بطعنة في الرقبة وفر هاربًا.

تم القبض على المتهم فى غضون ساعات، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن السلاح الأبيض المستخدم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.