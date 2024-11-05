قرار مفاجئ من مكتب التحقيقات الفيدرالي لدعم تأمين انتخابات الرئاسة الأمريكية

أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي، إنشاء مركز قيادة في العاصمة لمراقبة التهديدات للانتخابات الرئاسية الأمريكية.

تأمين الانتخابات الرئاسية الأمريكية

وأفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن أكثر من 18 ولاية قامت بتفعيل قوات الحرس الوطني لدعم جهود تأمين الانتخابات الرئاسية.

ووفقا لوسائل الإعلام الأمريكية، فأن جميع الولايات المتأرجحة قامت بتفعيل قوات الحرس الوطني لتأمين الانتخابات.

التصويت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية

ومنذ قليل، أفاد مسؤولون أمريكيون بأن تهديدات أمنية تسببت في تعطيل عملية التصويت في عدد من المناطق، ويجري العمل على تمديد ساعات الاقتراع لتعويض الوقت الضائع.

وفي سياق متصل، واجه بعض الناخبين مشكلات تقنية محدودة أثناء الإدلاء بأصواتهم، حيث أدى عطل في برنامج الفرز في منطقة كامبريا بولاية بنسلفانيا إلى تمديد فترة التصويت هناك.

ويعمل المسؤولون على معالجة هذه المشكلات لضمان استمرارية التصويت بسلاسة وشفافية.