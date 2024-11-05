ترامب وزوجته يدليان بصوتيهما في الانتخابات الرئاسية الأمريكية

الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024، أدلى المرشح الجمهوري دونالد ترامب وزوجته ميلانيا ترامب بصوتيهما في الانتخابات الرئاسية في بالم بيتش بولاية فلوريدا، وفق ما نقلت قناة القاهرة الإخبارية.

ترامب يدلي بصوته فى انتخابات الرئاسة الأمريكية

وقال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بعد الإدلاء بصوته، إن اليوم سيكون هو الأهم في التاريخ الأمريكي، ناصحا الناخبين بالإدلاء بأصواتهم مهما كانت الطوابير طويلة.

وأضاف ترامب: "الديمقراطيون الراديكاليون لا يريدونكم أن تصوتوا".

الانتخابات الأمريكية أصعب من أي وقت مضى

‏أكد مستشارو المرشح الجمهوري دونالد ترامب لـ CNN أن الانتخابات الحالية أصعب من أي وقت مضى.