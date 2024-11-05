ضبط عنصرين إجراميين بتهمة حيازة 25 كيلو حشيش وأفيون بكفر الشيخ والإسكندرية
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع مديريتي أمن (الإسكندرية- كفر الشيخ)، من ضبط عنصرين إجراميين بتهمة حيازة كميات من المخدرات تقدر بملايين الجنيهات.
فى الإسكندرية ؛ تم ضبط عنصر إجرامى بدائرة قسم شرطة الدخيلة وبحوزته (10 كيلو جرام لمخدر الأفيون- فرد محلى وطلقة).
وفى كفرالشيخ؛ تم ضبط عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة فوه وبحوزته (15 كيلو جرام لمخدر الحشيش)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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