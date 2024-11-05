الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
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حوادث

ضبط عنصرين إجراميين بتهمة حيازة 25 كيلو حشيش وأفيون بكفر الشيخ والإسكندرية

ضبط عنصرين إجراميين
ضبط عنصرين إجراميين بتهمة حيازة كميات من المخدرات تقدر بملاي

 تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع مديريتي أمن (الإسكندرية- كفر الشيخ)، من ضبط عنصرين إجراميين بتهمة حيازة كميات من المخدرات تقدر بملايين الجنيهات.

 فى  الإسكندرية ؛ تم ضبط عنصر إجرامى بدائرة قسم شرطة الدخيلة وبحوزته (10 كيلو جرام لمخدر الأفيون- فرد محلى وطلقة).

وفى كفرالشيخ؛ تم ضبط عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة فوه  وبحوزته (15 كيلو جرام لمخدر الحشيش)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

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الإدارة العامة لمكافحة المخدرات دائرة قسم شرطة الدخيلة مديرية أمن الإسكندرية مديرية أمن كفرالشيخ

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