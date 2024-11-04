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اختيار 14 موقعا أثريا في العراق ضمن لائحة اليونسكو للتراث العالمي

أرشيفية، فيتو
أرشيفية، فيتو

أعلنت الهيئة العامة للآثار والتراث العراقية عن إدراج 14 موقعا أثريا عراقيا على لائحة التراث العالمي، في وقت كشفت عن وجود 150 ألف موقع أثري في البلاد.

وبحسب «ارم»، قال، مدير دائرة التراث العالمي، مثنى عبد داود: " العراق تمتلك سبعة مواقع مدرجة على لائحة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، وتتمثل في مدن أور وبابل وسامراء والوركاء والحضر، فضلًا عن قلعة أربيل والأهوار في جنوب البلاد".

وأضاف: "دائرة التراث تسعى إلى إدراج مجموعة جديدة من المواقع الأثرية والتي يبلغ عددها، 14 موقعا أثريا، حيث نعمل على إعادة ترميم تلك المواقع وتأهيلها بحسب المحددات اللازمة لإدراجها على قائمة اليونسكو".

لائحة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة

وبين مدير الدائرة أن: "هناك 10 معايير يجب أن تتوفر في المواقع الأثرية لإدراجها على لائحة التراث العالمي، أهمها أن تتعلق بتطور الهندسة المعمارية أو التكنولوجيا أو الصروح الفنية أو تخطيط المدن، وأن تمثل إحدى روائع العقل البشري المبدع".

وأكد أن  "العراق استفاد كثيرا من إدراج المواقع السابقة على لائحة التراث العالمي، حيث شجع ذلك آلاف السياح الأجانب من زيارة العراق، والتعرف على تلك المواقع التي تمثل تاريخ وحضارة العراق القديم، والفنون التي كان يتقنها أبناء أرض بلاد الرافدين".

وأشار مثنى عبد داود إلى: "زيادة المواقع الأثرية على اللائحة العالمية سيعزز من حضور العراق بين دول العالم، وسيؤدي إلى زيادة إقبال السائحين لزيارة البلاد، لا سيما مع اهتمام الحكومة بتلك المواقع وتوفير متطلبات الوصول إليها من تعبيد الطرق وإنشاء الفنادق القريبة من تلك المواقع".

وتشير الإحصائيات إلى امتلاك العراق أكثر من 150 ألف موقع أثري موزعة على عموم البلاد من شماله حتى جنوبه، وتتركز غالبية تلك المواقع في مناطق الوسط والجنوب حيث قامت حضارات بابل وسومر وأكد.

 

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