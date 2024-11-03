أهلي 2005 يفوز على حرس الحدود بركلات الترجيح في كأس مصر للشباب

فاز فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2005 على ضيفه حرس الحدود بركلات الترجيح 3 - 1، بعدما تعادلا سلبيًّا في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الأحد على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الثانية من ربع نهائي كأس مصر للشباب.

بدأ «أهلي 2005» المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد أبو جريشة.

الدفاع: عبد الرحمن النحاس وإسلام عبد الله ويوسف جمال وطارق فوزي.

الوسط: آدم سمير وعزت منصور وإبراهيم عادل ومحمد رأفت.

الهجوم: محمد أحمد «شيبا» وحسام عادل.

وشارك محمد رضا بدلًا من عزت منصور، وهشام مصطفى بدلًا من طارق فوزي، ويوسف إسلام بدلًا من آدم سمير، وسيف أيمن بدلًا من محمد رأفت، ويوسف عفيفي بدلًا من يوسف جمال.

وخلال ركلات الترجيح سجل للأهلي كل من يوسف عفيفي وإسلام عبد الله وإبراهيم عادل بينما أهدر هشام مصطفى.

بهذه النتيجة حصد «أهلي 2005» أول نقطتين في منافسات ربع النهائي الذي يقام بنظام دوري المجموعات من دور واحد، ويقع الأهلي في المجموعة الثانية إلى جانب أندية حرس الحدود والإسماعيلي.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2005 كلًّا من عبد الحميد حسن مديرًا فنيًّا، ومحمود سمير مدربًا عامًّا، وعصام الغندور مدربًا للحراس، ومحمد راشد المدير الإداري، وعلاء مأمون طبيب الفريق، والحفني عبد المقصود مخطط الأحمال، وعبد الحميد حسين إخصائي التدليك.