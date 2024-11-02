السبت 02 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

كتائب المجاهدين تستهدف مقر القيادة والسيطرة التابع لجيش الاحتلال بمحور نتساريم

كتائب المجاهدين،
كتائب المجاهدين، فيتو

أعلنت "كتائب المجاهدين"، في بيان اليوم السبت، أنها استهدفت مقر للقيادة والسيطرة تابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي في "محور نتساريم" بعدد من صواريخ "حاصب 111".

 

عمليات المقاومة ضد جيش الاحتلال 

واعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه اليوم السبت، بمقتل عسكريين اثنين وإصابة ثالث بجروح خطرة من لواء جفعاتي في معارك شمال قطاع غزة.

 

خسائر جيش الاحتلال في شمال غزة اليوم 

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلن مركز زيف الطبي الإسرائيلي، في بيان صادر عنه، أنه استقبل 10 إصابات في صفوف جيش الاحتلال اليوم جراء القتال في الجبهة الشمالية مع لبنان.

 

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جيش الاحتلال يقر بمقتل وإصابة 3 عسكريين في شمال غزة

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جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي بمعارك في شمال غزة

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