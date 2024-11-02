جيش الاحتلال يقر بمقتل وإصابة 3 عسكريين في شمال غزة

اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه اليوم السبت، بمقتل عسكريين اثنين وإصابة ثالث بجروح خطرة من لواء جفعاتي في معارك شمال قطاع غزة.

خسائر جيش الاحتلال في شمال غزة اليوم

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلن مركز زيف الطبي الإسرائيلي، في بيان صادر عنه، أنه استقبل 10 إصابات في صفوف جيش الاحتلال اليوم جراء القتال في الجبهة الشمالية مع لبنان.

عمليات حزب الله ضد جيش الاحتلال

وفي المقابل قال حزب الله اللبناني في بيان صادر عنه أنه قصف مقر شركة ألتا للصناعات العسكرية بشمال شرقي مدينة حيفا بصلية صاروخية.

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