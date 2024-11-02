السبت 02 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي بمعارك في شمال غزة

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، في تقرير لها اليوم السبت، أن جنديا قتل في معارك شمالي قطاع غزة.

مقتل جندي إسرائيلي في غزة 

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلن مركز زيف الطبي الإسرائيلي، في بيان صادر عنه،  أنه استقبل 10 إصابات في صفوف جيش الاحتلال اليوم جراء القتال في الجبهة الشمالية مع لبنان.

عمليات حزب الله ضد جيش الاحتلال 

وفي المقابل قال حزب الله اللبناني في بيان صادر عنه  أنه قصف مقر شركة ألتا للصناعات العسكرية بشمال شرقي مدينة حيفا بصلية صاروخية. 

txt

المطران عطا الله حنا يطالب بوقف حرب الإبادة ضد المدنيين في غزة ولبنان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

غزة جيش الاحتلال حزب الله حيفا

مواد متعلقة

وزير الخارجية ونظيره الكويتي يؤكدان ضرورة الوقف الفوري للحرب على غزة ولبنان

المطران عطا الله حنا يطالب بوقف حرب الإبادة ضد المدنيين في غزة ولبنان

89 شهيدا إثر قصف إسرائيلي على قطاع غزة اليوم

الأكثر قراءة

هل يحدث تعويم للجنيه خلال الفترة المقبلة؟ خبير اقتصادي يوضح

أول تعليق من اتحاد الكرة على مطالبة الأهلي إسناد لجنة الحكام لخبير أجنبي

شعبة البيض تكشف مفاجأة عن سعر ووزن المستورد، ورئيس مواطنين ضد الغلاء يرد

خبير اقتصادي يتوقع خفض سعر الفائدة على أذون الخزانة والسندات الدولارية

سحب ركامية وأمطار غزيرة على هذه المناطق

أسعار النحاس اليوم السبت بالسوق المحلية

حلم إثيوبيا يتحول لكابوس، اشتباكات القبائل للإطاحة بالانفصاليين في أرض الصومال

زغلول صيام يكتب: هي عقوبة الاتحاد على ثلاثي الزمالك مناسبة.. وهدف السعيد في البنك غير صحيح! وبطولة الأهلي وهمية؟!

منوعات

المزيد

رصاص ودماء، احتفالات الهالوين في أمريكا تتحول إلى فوضى

كويكب صغير يغادر مدار الأرض ويتجه نحو الشمس

ظهور "عين العناية الإلهية" في الفيوم، وخبيرة ترسيم حدود ترصد أشياء غريبة مجهولة (فيديو)

إنشاء محطة تحاكي الحياة على الكواكب في الهند

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم السبت 02- 11- 2024

أسعار الفاكهة اليوم، البرتقال يبدأ من 7 جنيهات بسوق العبور

أسعار النحاس اليوم السبت بالسوق المحلية

أسعار الخضراوات اليوم، الليمون يسجل 13 جنيهًا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

بالأرقام.. انفراجة في توفير أدوية مرضى السكر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هو أفضل وقت لقراءة سورة الرحمن؟

أبرز الأدعية المستحب ترديدها مع سقوط الأمطار

هل يجب على الزوجة خدمة والد زوجها؟ أمين الفتوى يحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية
ads