جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي بمعارك في شمال غزة

ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، في تقرير لها اليوم السبت، أن جنديا قتل في معارك شمالي قطاع غزة.

مقتل جندي إسرائيلي في غزة

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلن مركز زيف الطبي الإسرائيلي، في بيان صادر عنه، أنه استقبل 10 إصابات في صفوف جيش الاحتلال اليوم جراء القتال في الجبهة الشمالية مع لبنان.

عمليات حزب الله ضد جيش الاحتلال

وفي المقابل قال حزب الله اللبناني في بيان صادر عنه أنه قصف مقر شركة ألتا للصناعات العسكرية بشمال شرقي مدينة حيفا بصلية صاروخية.

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