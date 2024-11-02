تشغيل أول محطة أرضية تناظرية لاختبار تقنيات استكشاف القمر والمريخ في الهند

أعلنت منظمة بحوث الفضاء الهندية (ISRO) البدء بتشغيل أول محطة أرضية تناظرية "القمر-المريخ" لاختبار تقنيات دراسة الفضاء البعيد وتكييف الإنسان مع ظروفه.

وجاء في بيان المنظمة: "تحاكي المحطة الظروف المعيشية البشرية في بيئة الكواكب من أجل دعم رحلات المركبات الفضائية المأهولة بين الكواكب".

تقنيات دراسة الفضاء البعيد

وأنشأت في المحطة منطقة نموذجية للمشاركين في الرحلة الاستكشافية، للسير في الفضاء ووفرت لهم جميع الظروف اللازمة للسكن البشري المكتفي ذاتيًّا في بيئة شاذة قاسية مجهزة بنظام مستقل يستخدم الطاقة الشمسية مع إمكانية زراعة النباتات اللازمة لتغذية الطاقم على أساس الزراعة المائية (زراعة النباتات بدون تربة، في وسائل اصطناعية مغذية).

وقد أنشأت هذه المحطة في منطقة جبلية صحراوية بالقرب من مدينة لياه (Leh)‏ بإقليم لداخ. ووفقًا للعلماء، تعتبر تضاريس هذه المنطقة وظروفها الطبيعية القاسية والتقلبات الشاذة بدرجات الحرارة، نموذجية لمحاكاة البيئة التي سيعيش ويعمل فيها رواد الفضاء على القمر والمريخ.

ويؤكد خبراء ISRO أنه من المتوقع أن تلعب هذه المحطة التناظرية والتجارب التي تجرى في المنشآت العلمية الأخرى دورًا رئيسيًّا في مهمات الهند المأهولة إلى القمر والمريخ.