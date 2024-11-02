السبت 02 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

منوعات

تشغيل أول محطة أرضية تناظرية لاختبار تقنيات استكشاف القمر والمريخ في الهند

تشغيل أول محطة أرضية
تشغيل أول محطة أرضية تناظرية

أعلنت منظمة بحوث الفضاء الهندية (ISRO) البدء بتشغيل أول محطة أرضية تناظرية "القمر-المريخ" لاختبار تقنيات دراسة الفضاء البعيد وتكييف الإنسان مع ظروفه.

وجاء في بيان المنظمة: "تحاكي المحطة الظروف المعيشية البشرية في بيئة الكواكب من أجل دعم رحلات المركبات الفضائية المأهولة بين الكواكب".

 

تقنيات دراسة الفضاء البعيد

وأنشأت في المحطة منطقة نموذجية للمشاركين في الرحلة الاستكشافية، للسير في الفضاء ووفرت لهم جميع الظروف اللازمة للسكن البشري المكتفي ذاتيًّا في بيئة شاذة قاسية مجهزة بنظام مستقل يستخدم الطاقة الشمسية مع إمكانية زراعة النباتات اللازمة لتغذية الطاقم على أساس الزراعة المائية (زراعة النباتات بدون تربة، في وسائل اصطناعية مغذية).

وقد أنشأت هذه المحطة في منطقة جبلية صحراوية بالقرب من مدينة لياه (Leh)‏ بإقليم لداخ. ووفقًا للعلماء، تعتبر تضاريس هذه المنطقة وظروفها الطبيعية القاسية والتقلبات الشاذة بدرجات الحرارة، نموذجية لمحاكاة البيئة التي سيعيش ويعمل فيها رواد الفضاء على القمر والمريخ.

ويؤكد خبراء ISRO أنه من المتوقع أن تلعب هذه المحطة التناظرية والتجارب التي تجرى في المنشآت العلمية الأخرى دورًا رئيسيًّا في مهمات الهند المأهولة إلى القمر والمريخ.

 

نقل للمستشفى فور عودته للأرض، "ناسا" ترفض الكشف عن اسم رائد الفضاء "المصاب"

ناسا تعثر على تفاصيل كيميائية مفاجئة في القمر "شارون"

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

منظمة بحوث الفضاء الهندية المريخ القمر الفضاء البعيد الفضاء دراسة الفضاء البعيد الكواكب

مواد متعلقة

نقل للمستشفى فور عودته للأرض، "ناسا" ترفض الكشف عن اسم رائد الفضاء "المصاب"

عطل تقني يعوق حركة رائدا "ناسا" العالقين، مخاوف من عدم القدرة على إعادة طاقم "ستارلاينر" بأمان الأرض، وCrew Dragon الحل البديل

مصير رواد فضاء وكالة ناسا بعد تعطل مركبتهم في الفضاء

الأكثر قراءة

مفاجأة فى أسعار سبائك الذهب اليوم السبت 2 نوفمبر 2024

أسعار الدواجن اليوم السبت 2 نوفمبر 2024

تراجع مفاجئ لسعر جرام الذهب في الصاغة اليوم السبت 2 نوفمبر 2024

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر أكتوبر

سعر الدولار في البنوك اليوم السبت 2 نوفمبر 2024

ماذا يعني رفع وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى لمصر؟ خبير يوضح

شمس البارودي بعد وفاة حسن يوسف: "الفراق صعب، 52 عامًا عشرة لرجل محب"

بعد أزمته مع القلعة البيضاء، أحمد حسن: الزمالك يستقر على بقاء سامسون

منوعات

المزيد

تشغيل أول محطة أرضية تناظرية لاختبار تقنيات استكشاف القمر والمريخ في الهند

متجر في روسيا يطلق غرف قياس افتراضية للملابس

سائق ميكروباص يسير فوق كوبري مشاه يثير غضب المصريين، والنشطاء: كارثة واستهتار (فيديو)

علماء آثار يعثرون على قطعة خزفية عمرها 6 آلاف عام

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم السبت بالبورصات العالمية

استقرار أسعار السكر اليوم السبت في الأسواق

هتشتري الأرز بكام انهارده السبت في السوق المحلي

بعد تحذيرات الأرصاد، درجات الحرارة اليوم السبت 02 - 11- 2024 في مصر

المزيد

انفوجراف

جوائز الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل وجود النمل فى البيت دليل حسد أو سحر؟، أمين الفتوى يجيب

متى يأتي السلام من الله على عباده؟ الشيخ الشعراوي يجيب (فيديو)

تفسير حلم البرق في المنام وعلاقته بالرزق الكثير والمال الوفير

المزيد
الجريدة الرسمية
ads