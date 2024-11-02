حصاد الأهلي تحت قيادة كولر في الدوري الممتاز، يحقق 168 نقطة يسجل 138هدفا، يفوز باللقب مرتين

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره سيراميكا كليوباترا، في المباراة التى تقام غدا السبت، على إستاد السلام ضمن منافسات الجولة الأولى لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويشارك النادي الأهلي في الدوري الممتاز للموسم الثالث علي التوالي تحت قيادة المدير الفني مارسيل كولر، حيث يقود السويسري القلعة الحمراء منذ موسم 2022ـ2023.

فيتو ترصد حصاد الأهلى تحت قيادة السويسري كولر حيث لعب الأهلي في الدوري الممتاز تحت قيادته 68 مباراة، حصد خلالها 168 نقطة، وذلك من خلال الفوز في 52 لقاء، والتعادل في 12مناسبة، ولم يخسر الأحمر مع السويسري بالدوري سوى في 4 مباريات.

كما نجح كولر في حصد لقب الدوري خلال الموسمين الذي قاد خلاهم النادي الأهلي في الدوري الممتاز.

الأهلي رفقة كولر في الدوري موسم 2022 - 2023

لعب الأهلي رفقة كولر في 34 مباراة بالدوري الممتاز موسم 2022 - 2023، نجح خلالها في حصد 83 نقطة وذلك بالفوز في 25 لقاء، بينما تعادل الأهلي في 8 مباريات، بينما لم يتلق المارد الأحمر الهزيمة سوى في لقاء وحيد.



وعلي صعيد الأهداف نجح فريق النادي الأهلي في تسجل 63 هدفا طوال بطولة الدوري لنسخة 2022-2023 كأقوى خط هجوم، بينما لم تستقبل شباكة سوى 13 هدفا كأقوى خط دفاع.



الأهلي رفقة كولر في الدوري موسم 2023- 2024



قاد كولر الأهلي في الدوري الممتاز موسم 2023-2024 خلال 34 لقاء حصد خلالها 85 نقطة حيث حقق الفوز في 27 مباراة، بينما لم يتعادل الأحمر خلال هذا الموسم سوى في 4 مباريات، ولم يتلق الهزيمة سوا في 3 لقاءات فقط.



وعلي صعيد الأهداف نجح فريق النادي الأهلي في تسجل 75 هدفا طوال بطولة الدوري للنسخة الأخيرة كأقوى خط هجوم، بينما لم تستقبل شباكة سوا 28 هدفا.

أرقام تفصيلية لمشوار كولر مع الأهلي في الدوري الممتاز



دوري 2022-2023

الأهلي 1-0 الإسماعيلي الجولة الأولي بالدوري 2022-2023

الأهلي 1-0 أسوان الجولة الثانية بالدوري 2022-2023 .

الأهلي 4-1 الداخلية الجولة الثالثة بالدوري 2022-2023 .

الأهلي 3-0 الاتحاد السكندري الجولة الرابعة بالدوري 2022-2023

الأهلي 2-1 طلائع الجيش الجولة الخامسة بالدوري 2022-2023

الأهلي 2-0 غزل المحلة الجولة السادسة بالدوري 2022-2023 .

الأهلي 1-1 فيوتشر إف سي الجولة السابعة بالدوري 2022-2023 .

الأهلي 2-1 فاركو الجولة الثامنة بالدوري 2022-2023 .

الأهلي 0-0 سموحة الجولة التاسعة بالدوري 2022-2023 .

الأهلي 1-1 سيراميكا كليوباترا الجولة العاشرة بالدوري 2022-2023 .

الاهلي 3-0 بيراميدز الجولة الحادية عشرة بالدوري 2022-2023 .

الأهلي 2-0 إنبي الجولة الثانية عشرة بالدوري 2022-2023 .

الأهلي 0-0 المصري البورسعيدي الجولة الثالثة عشرة بالدوري 2022-2023 .

الأهلي 3-0 الزمالك الجولة الرابعة عشرة بالدوري 2022-2023 .

الأهلي 1-0 البنك الأهلي الجولة الخامسة عشرة بالدوري 2022-2023 .

الأهلي 3-0 حرس الحدود الجولة السادسة عشر بالدوري 2022-2023 .

الأهلي 2-1 المقاولون العرب الجولة السابعة عشرة بالدوري 2022-2023 .

الأهلي 3-0 أسوان الجولة التاسعة عشرة بالدوري 2022-2023

الأهلي 1-1 الداخلية الجولة العشرين بالدوري 2022-2023 .

الأهلي 3-0 غزل المحلة الجولة الثالثة والعشرين بالدوري 2022-2023 .

الأهلي 3-0 فاركو الجولة الخامسة والعشرين بالدوري 2022-2023 .

الأهلي 2-0 سموحة الجولة السادسة والعشرين بالدوري 2022-2023 .

الأهلى 1-0 الإسماعيلي الجولة الثامنة عشرة بالدوري 2022-2023

الأهلي 2-0 إنبي الجولة التاسعة والعشرين بالدوري 2022-2023 .



الأهلي 2-0 طلائع الجيش الجولة الثانية والعشرين بالدوري 2022-2023 .

الأهلي 1-0 سيراميكا كليوباترا الجولة السابعة والعشرين بالدوري 2022-2023 .

الأهلي 3-0 البنك الأهلي الجولة الثانية والثلاثين بالدوري 2022-2023 .

الأهلى 0 - 0 فيوتشر الجولة الرابعة والعشرين بالدوري 2022-2023

الأهلى 2-0 الاتحاد السكندري الجولة الحادية والعشرين بالدوري 2022-2023

الأهلى 4-1 الزمالك الجولة الحادية والثلاثين بالدوري 2022-2023

الأهلى 1-1 حرس الحدود الجولة الثالثة والثلاثين بالدوري 2022-2023 .

الأهلي 4-1 المقاولون العرب الجولة الرابعة والثلاثين بالدوري 2022-2023

الأهلي 0-3 بيراميدز الجولة الثامنة والعشرين بالدوري 2022-2023

الأهلي 0-0 المصري البورسعيدي الجولة الثلاثين بالدوري 2022-2023

دوري 2023-2024

الأهلي 4-0 المصري الجولة الأولي بالدوري 2023-2024

الأهلي 3-1 الإسماعيلي الجولة الثالثة بالدوري 2023-2024

الأهلي 2-1 المقاولون العرب الجولة السادسة بالدوري 2023-2024

سيراميكا كليوباترا 1 ـ 2 الأهلي الجولة الثانية بالدوري 2023-2024

الجونة 1-1 الأهلي الجولة الرابعة بالدوري 2023-2024

الأهلي 0-0 سموحة الجولة السابعة بالدوري 2023-2024

الأهلي 5-1 بلدية المحلة الجولة الخامسة بالدوري 2023-2024

البنك الأهلي 4- 3 الأهلي الجولة الخامسة عشرة بالدوري 2023-2024

الأهلي 2-2 إنبي الجولة السادسة عشرة بالدوري 2023-2024

زد 0-1 الأهلي الجولة الثامنة بالدوري 2023-2024

الزمالك 2-1 الأهلي الجولة العاشرة بالدوري 2023-2024

الإسماعيلي 1-2 الأهلي الجولة العشرين بالدوري 2023-2024

الأهلي 3-0 الجونة الجولة الواحدة والعشرين بالدوري 2023-2024

الأهلي 4-1 الاتحاد السكندري الجولة التاسعة بالدوري 2023-2024

بلدية المحلة 1-2 الأهلي الجولة الثانية والعشرين بالدوري 2023-2024

فاركو 1-2 الأهلي الجولة الحادية عشرة بالدوري 2023-2024

الأهلي 1-0 الاتحاد السكندري الجولة السادسة والعشرين بالدوري 2023-2024

الأهلي 2-1 الداخلية الجولة الثانية عشرة بالدوري 2023-2024

الأهلي 2-0 الزمالك بعد إنسحاب الزمالك الجولة السابعة والعشرين بالدوري 2023-2024

الأهلي 2-1 فاركو الجولة الثامنة والعشرين بالدوري 2023-2024

طلائع الجيش 0-4 الأهلي الجولة الثالثة عشرة بالدوري 2023-2024

الأهلي 4-1 الداخلية الجولة التاسعة والعشرين بالدوري 2023-2024

الأهلي 2ـ0 طلائع الجيش الجولة الثلاثين بالدوري 2023-2024

الأهلي 3 ـ 2 بيراميدز الجولة الرابعة عشرة بالدوري 2023-2024

112ـ الأهلي 2 ـ 1 مودرن سبورت الجولة السابعة عشرة بالدوري 2023-2024

الأهلي 1-0 بيراميدز الجولة الواحد والثلاثين بالدوري 2023-2024

الأهلي 1-0 المصري الجولة الثامنة عشر بالدوري 2023-2024

الأهلي 4-1 سيراميكا كليوباترا الجولة التاسعة عشر بالدوري 2023-2024

الأهلي 1-0 البنك الأهلي الجولة الثانية والثلاثية بالدوري 2023-2024

الأهلي 4-0 المقاولون العرب الجولة الثالثة والعشرين بالدوري 2023-2024

الأهلي 1-0 سموحة الجولة الرابعة والعشرين بالدوري 2023-2024

الأهلي 2-1 زد الجولة الخامسة والعشرين بالدوري 2023-2024

الأهلي 1-1 إنبي الجولة الثالثة والثلاثين بالدوري 2023-2024

الأهلي 1-2 مودرن سبورت الجولة الرابعة والثلاثين بالدوري 2023-2024