الجمعة 01 نوفمبر 2024
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رياضة

تطورات مثيرة في أزمة علي معلول مع الأهلي

على معلول
على معلول

قال مصدر داخل النادي الاهلي إن التونسي على معلول الظهير الأيسر للأهلي اتخذ قرارا جديدا فى علاقته بالقلعة الحمراء، على خلفية تصريحات محمد رمضان المدير الرياضى للنادي، والتى قال فيها “ان اللاعب محل تقييم لحسم مستقبله مع النادي بعد عودته من الإصابة”. 

وأضاف المصدر: معلول يرفض التواجد فى التدريبات الجماعية لاستكمال تنفيذ برنامجه التأهيلي، واتفق مع الجهاز الطبي على المران منفردًا بعيدًا عن مواعيد التدريبات الجماعية للفريق.

وأوضح أن معلول تدرب صباح اليوم بشكل منفرد بعيدا عن مران الأهلي الذى سيكون فى الفترة المسائية قبل الدخول فى معسكر مغلق استعدادا لمواجهة سيراميكا غدا.

وكان معلول قد تدرب أيضا أمس الأول الأربعاء منفردًا بعيدًا عن مران الفريق الذى كان فى الفترة المسائية أيضا لتجنب الدخول فى صدام مع محمد رمضان المدير الرياضى للنادي.

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم معسكرا مغلقا استعدادا لمواجهة نظيره سيراميكا كليوباترا، غدا السبت، على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.

وحصل لاعبو الأهلي على راحة سلبية من التدريبات أمس على أن يستأنف الفريق تدريباته اليوم فى إطار البرنامج الموضوع للاعبين استعدادا لضربة البداية فى مسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري

ويواجه فريق الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا، في الثامنة مساء الغد، على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز. 

وتذاع مباراة الأهلي وسيراميكا، عبر قنوات «أون تايم سبورت»، الحاصلة على حقوق نقل مباريات الدوري الممتاز.  

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