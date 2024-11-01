الجمعة 01 نوفمبر 2024
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رياضة

التشكيل الرسمي لمباراة الخليج والرائد في الدوري السعودي، وهذا موقف محمد شريف

الخليج
الخليج

كشف فريقا الخليج والرائد عن تشكيل فريقيهما للمباراة المقرر أن تجمع بينهما اليوم الجمعة على ملعب “ الأمير محمد بن فهد” ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين .  

ويغيب محمد شريف المحترف المصري في صفوف فريق الخليج عن فريقه أمام الرائد بسبب الإصابة التي لحقت به.  

تشكيل الخليج أمام الرائد 

تشكيل الرائد أمام الخليج 

ترتيب الخليج والرائد في الدوري السعودي 

ويحتل فريق الرائد المركز السابع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 11 نقطة، بينما يتواجد فريق الخليج في المركز الحادي عشر برصيد 10 نقاط.   

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