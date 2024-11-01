الجمعة 01 نوفمبر 2024
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رياضة

الأهلي السعودي يستهدف ضم تيبو كورتوا حارس ريال مدريد

كورتوا
كورتوا

 أكدت تقارير صحفية، أن النادي الأهلي السعودي يرغب في التعاقد مع البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد الإسباني.

ويملك الأهلي بين صفوفه، الحارس السنغالي إدوارد ميندي والذي تعاقد معه في صيف العام الماضي قادمًا من تشيلسي الإنجليزي.

ويعاني ميندي هذا الموسم من كثرة الإصابات، حيث تم الاعتماد في أكثر من مباراة على الحارس السعودي الشاب عبدالرحمن الصانبي.

وبحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية نقلًا عن شبكة “Voetbal24” البلجيكية، فإن الأهلي قرر تقديم عرض ضخم لحارس مرمى ريال مدريد، لا يمكن رفضه.

وأوضح التقرير أن تلك ليست المرة الأولى التي يغري فيها نادي سعودي كورتوا بمبلغ ضخم، فحظى الحارس الصيف الماضي ببعض العروض لكن الحارس البلجيكي رفضها.

 

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