الخميس 31 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

زعيم كوريا الشمالية يشهد لحظة إطلاق صاروخ باليستي، وبيان ثلاثى يحذر من المخاطر (صور)

زعيم كوريا الشمالية،
زعيم كوريا الشمالية، فيتو

أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية واليابان إلى جانب كوريا الجنوبية، مساء اليوم، بيانا مشترك يدين التجربة البالستية الكورية الشمالية.

كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيًا عابرًا للقارات

وكانت كوريا الشمالية أطلقت صاروخًا باليستيًا عابرًا للقارات لأول مرة منذ نحو عام، اليوم، مما يدل على تقدم محتمل في قدرتها على إطلاق هجمات نووية بعيدة المدى على البر الرئيسي للولايات المتحدة، وفق تحليل لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا، فيتو
كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا، فيتو

وحرص زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، على مراقبة الإطلاق، واصفًا إياه بأنه "عمل عسكري مناسب" لإظهار عزم كوريا الشمالية على الرد على تحركات أعدائها التي هددت سلامة الشمال.


زعيم كوريا الشمالية يشيد بالمغامرة العسكرية المختلفة 

وقال كيم جونج أون، إن "المناورات العسكرية المغامرة المختلفة" التي قام بها الأعداء سلطت الضوء على أهمية القدرة النووية لكوريا الشمالية. وأكد أن بلاده لن تتخلى أبدًا عن سياستها في تعزيز قواتها النووية.

كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا، فيتو
كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا، فيتو

وقالت كوريا الشمالية: إن تعزيز قدراتها النووية هو خيارها الوحيد للتعامل مع توسع التدريب العسكري بين أمريكا وكوريا الجنوبية، على الرغم من أن واشنطن وسيول أكدتا مرارًا أنهما لا تنويان مهاجمة كوريا الشمالية.

ويقول الخبراء: إن كوريا الشمالية تستخدم تدريبات منافسيها ذريعة لتوسيع ترسانتها النووية لانتزاع التنازلات عندما تستأنف الدبلوماسية.

كوريا الشمالية ترد بـ"صاروخ باليستي" على تهديد واشنطن للزعيم كيم

"البنتاجون" تكشف تفاصيل جديدة عن نشر كوريا الشمالية لـ10 آلاف جندي قرب أوكرانيا

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

صاروخا باليستيا كوريا الشمالية الولايات المتحده الامريكيه زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون كوريا الجنوبية أمريكا التجربة البالستية الكورية

مواد متعلقة

سجل رقما قياسيا، ذعر في اليابان وسول من صاروخ كوريا الجديد، وكيم: موجه إلى الأعداء

دون تردد، زعيم كوريا الشمالية يهدد باستخدام السلاح النووي

الأكثر قراءة

إثيوبيا تبدأ في تجفيف النهر، والخبراء يكشفون كارثة: أديس أبابا تغلق مفيض سد النهضة

خريطة سقوط الأمطار الغزيرة الرعدية في المحافظات غدا

اتحاد الكرة يوقع عقوبات كبيرة على ثلاثي الزمالك بعد أحداث السوبر بالإمارات

حكم الجماع ليلة الجمعة ويومها والأحاديث الواردة فيه

أستاذ بجامعة هارفارد يكشف حقائق مثيرة بشأن مرض الراحل مصطفى فهمي وعمره الحقيقي

معلول يفجر مفاجأة جديدة بشأن علاقته بالأهلي

عايدة رياض عن زواجها عرفيا لمدة 10 سنوات: قصة وهمية بالتنسيق مع مقدم البرنامج

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة عمار بن ياسر (1 – 2)

منوعات

المزيد

ارتفاع ضحايا الفيضانات في إسبانيا إلى 155 قتيلا (فيديو)

ماسك يستحوذ على مجمع سري لجمع شمل عائلته، فما القصة؟

إعصار قوي يضرب تايوان ويتسبب في إصابة 27 شخصًا

مصرع أم وطفليها بعد قفزهم من أعلى شلالات نياجارا

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز الأبيض للمستهلك اليوم الخميس 31-10-2024

أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع البرتقال والرمان في سوق العبور

حركة مؤشر أسعار الفضة عالميا، الأونصة وصلت لهذا المستوى

الطماطم تسجل انخفاضا جديدا، أسعار الخضراوات اليوم الخميس في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

أسعار شقق سكن مصر في الطرح الجديد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة عمار بن ياسر (2 – 2)

حكم الجماع ليلة الجمعة ويومها والأحاديث الواردة فيه

دعاء فك الكرب وتيسير الأمور في ليلة الجمعة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads