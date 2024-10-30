بطريقة ذكية، فتاة أمريكية تنقذ نفسها من محاولة اغتصاب

في واقعة غريبة من نوعها نجت فتاة أمريكية من محاولة اغتصاب بطريقة ذكية، بعد تواصلها مع الشرطة، وتظاهرت بأنها اتصلت بمطعم بيتزا لطلب وجبة طعام.

فتاة أمريكية تنقذ نفسها من محاولة اغتصاب

وتمكنت شرطة مقاطعة فولوسيا بولاية فلوريدا الأمريكية من إحباط محاولة الاغتصاب.

ففي أثناء المكالمة، فهم الموظف لدى مركز الطوارئ فورًا إشارتها، إذ أنه استفسر عما إذا كانت تعلم أنها تتصل بالرقم 911 المخصص للطوارئ، فما كان منها سوى أن أكدت ذلك.

وتمكنت شرطة فولوسيا من تتبع موقع الضحية في منطقة بيرسون الريفية، المليئة بمزارع السرخس، وانطلقت مجموعة من عناصر الشرطة سيرًا على الأقدام، بحثًا عن تلك المرأة.

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