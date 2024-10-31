الخميس 31 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

زيادة الحديث عن ضربة إيرانية لـ إسرائيل، وارتفاع أسعار النفط دولارين للبرميل

الجيش الإيراني، فيتو
الجيش الإيراني، فيتو

قال مكتب المرشد الإيراني، آية الله علي خامنئي، مساء اليوم الخميس، أن الرد على إسرائيل سيكون قاسيًا ومدمرًا.

 

مكتب المرشد الإيراني يتوعد إسرائيل بضربة قاسية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس مكتب قائد الثورة الإسلامية محمد محمدي كلبايكاني، قال على هامش مراسم تأبين الجنرال هاشم صفي الدين، أن العدوان الذي شنه الكيان الصهيوني بمهاجمة عدد من النقاط في إيران عمل جبان، ورد طهران على هذا العدوان سيكون قاسيًّا ومهلكًا.

وأضاف رئيس مكتب المرشد الإيراني، أن أداء الدفاعات الجوية الإيرانية كان مقتدرًا إذ منعت المقاتلات الإسرائيلية من دخول أجواء البلاد والأضرار الناجمة عن العدوان بسيطة.

 

معلومات أمريكية عن رد إيراني ضد إسرائيل

فى ذات السياق، نقل موقع "أكسيوس" الأمريكى عن مصادر قولها، أن "معلومات إسرائيلية تتوقع تنفيذ هجوم إيران بعدد كبير من المسيرات والصواريخ الباليستية"، لافتًا إلى أن "طهران تستعد لمهاجمة تل أبيب من الأراضي العراقية في الأيام المقبلة"، وفق زعم المصادر.

ورصدت تقارير اقتصادية تأثير الحديث المرتبط بالرد الإيرانى، على أسعار النفط في العالم، الأمر الذي تسبب فى ارتفاع أسعار بأكثر من دولارين للبرميل.

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