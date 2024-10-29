إسرائيل تتوعد إيران أمام مجلس الأمن: لن ترى إلا الرد القوي

دعا سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون مجلس الأمن إلى فرض عقوبات على البنية التحتية العسكرية والاقتصادية لإيران واتخاذ التدابير اللازمة لمنع النظام من اكتساب القدرات النووية.

إسرائيل تدعو لفرض عقوبات على إيران

ووصف دانون خلال اجتماع المجلس الضربات الإسرائيلية على إيران بأنها مدروسة ومتناسبة، وقال إن إسرائيل ستواصل الدفاع عن نفسها.



وأضاف دانون: “أي عدوان آخر سيقابل بعواقب سريعة وحاسمة، إسرائيل لا تسعى إلى الحرب”.

أبرز ما قاله داون في مجلس الأمن:

وتابع: “من الآن فصاعدا لن ترى إيران إلا القوة في الرد عليها، نفذنا ضربات دقيقة ومحددة على أهداف عسكرية في إيران ردا على استهداف بلادنا”.



وزعم أن إيران قامت منذ سنوات بشكل متعمد بتوجيه أذرعها في المنطقة لتهديد الاستقرار.



وأشار الي أن طموحات إيران تتعدى القدس وتل أبيب فهي تسعى إلى الهيمنة وزعزعة الاستقرار.



وادعي أن صمت مجلس الأمن تجاه إيران سيجعلها تواصل أعمالها العدائية في المنطقة.



وطالب بإجراءات فورية وصارمة ضد البنية التحتية الإيرانية.