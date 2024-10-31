سي إن إن: إيران تنوي توجيه ضربة مؤلمة لإسرائيل فى هذا التوقيت

أفادت وسائل إعلام أمريكية، مساء اليوم، أن إيران تنوي توجيه رد حاسم ومؤلم على الضربات الإسرائيلية التي استهدفت أراضيها.

مصدر يؤكد نية إيران توجيه رد حاسم ومؤلم لإسرائيل

وقال مصدر خاص بشبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن إيران تعتزم توجيه "رد حاسم ومؤلم" على الضربات الإسرائيلية الأخيرة، ورجح تنفيذه قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية المزمع انطلاقها 5 نوفمبر المقبل.

الحرس الثوري الإيرانى يتوعد بضربات ساحقة على إسرائيل

توعد الحرس الثوري الإيراني بشن ضربات ساحقة على إسرائيل ردًا على الهجوم الأخير الذي تعرضت له مواقع عسكرية إيرانية.

وأعلن مساعد قائد الإيراني لشؤون العمليات، العميد محمد رضا نقدي، اليوم الثلاثاء، أن إيران ستوجه ضربات وصفها بـالساحقة للنظام الإسرائيلي في الأيام المقبلة.

وقال نقدي، في كلمة له خلال تجمع في العاصمة طهران، "سيتفاجأ الصهاينة بإجراءات ومبادرات جديدة، وسيتعرضون لهزائم أكبر، وهذه هي نتاج الاختيار الصحيح للقيادة والطريق الصحيح الذي اختاره شعبا لبنان وفلسطين"، بحسب قوله.