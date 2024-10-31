أخبار الاقتصاد اليوم: ارتفاع كبير في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.. صندوق النقد: من السابق لأوانه مناقشة زيادة قرض مصر.. مؤشر التضخم يتجاوز التوقعات بالولايات المتحدة

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

البنك المركزي الياباني يقرر تثبيت سعر الفائدة عند 0.25% دون تغيير

قرر بنك اليابان المركزي تثبيت معدل الفائدة دون تغيير وفقًا لتوقعات المحللين، مشيرًا إلى الحاجة إلى التدقيق في التطورات الاقتصادية العالمية، ومسلطًا الضوء على المخاطر التي تهدد التعافي المحلي الهش عند اتخاذه لقرار الفائدة.

المركزي الياباني يقرر تثبيت سعر الفائدة

وكما كان متوقعًا على نطاق واسع، قرر مجلس المركزي الياباني الذي يضم تسعة أعضاء الإبقاء على سعر الفائدة قصيرة الأجل عند 0.25% بأغلبية الأصوات، بحسب CNBC عربية.

وزيرا الصناعة والتعليم العالي يبحثان سبل تعظيم دور البحث العلمي في النهوض بالصناعة والنقل

عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي اجتماعًا موسعًا بمقر وزارة الصناعة، وبحضور عدد من قيادات وزارتي الصناعة والتعليم العالي والبحث العلمي وذلك لبحث تعظيم دور البحث العلمي في النهوض بقطاعي الصناعة والنقل.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن التعاون بين الجانبين يمكن أن يساهم في حل العديد المشكلات التي تواجه قطاع الصناعة والتحديات التي تواجهها خاصةً وأن مصر من الدول التي تمتلك قاعدة علمية كبيرة وتزخر بالطاقات البشرية.

الضرائب: استمرار العمل بمركز أول كبار الممولين اليوم حتى هذا الموعد

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية، استمرار العمل بمركز أول كبار الممولين، اليوم الخميس الموافق 31 أكتوبر 2024، حتى الساعة التاسعة مساء وذلك للتيسير وتقديم الدعم الفني للممولين على منظومة ميكنة الأعمال الضريبية الرئيسية لتقديم الإقرارات الضريبية للسنوات المتداخلة التي ينتهي أجلها القانوني في ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤.

الرد على الاستفسارات والتساؤلات المتعلقة بجميع الموضوعات الضريبية

الجدير بالذكر أن مركز الاتصالات المتكامل التابع لمصلحة الضرائب المصرية يقوم بالرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات المتعلقة بجميع الموضوعات الضريبية من خلال الخط الساخن 16395.

صندوق النقد: من السابق لأوانه مناقشة زيادة قرض مصر

قال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي: إن برنامج صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 8 مليارات دولار لمصر يحقق تقدمًا، مضيفًا أن أي مناقشات لزيادة حجم البرنامج الإجمالي سابقة لأوانها.

زيادة قيمة قرض مصر

وزاد صندوق النقد حجم قرضه لمصر إلى 8 مليارات دولار من 3 مليارات دولار في مارس، مع إعلان البنك المركزي أنه سيسمح بتحرير سعر الصرف وسط تصاعد مخاطر الآثار الناجمة عن الحرب بين إسرائيل وغزة، بحسب سكاي نيوز عربية.



اشترِ الذهب بالتدريج وبحرص، خبير اقتصادي يحذر مستثمري المعدن الأصفر بعد ارتفاع أسعاره

كشف الخبير الاقتصادي هاني توفيق الخسارة التي تعرض لها كل من لم يستثمر في الذهب منذ 2022، مؤكدًا أن من لم يستثمر في الذهب منذ ذلك التاريخ خسر عائدًا بنسبة 75% على الدولار.

من لم يستثمر في الذهب خسر 75% من عائده

وأوضح هاني توفيق في تغريدة على “إكس”، أن الذهب لا يزال يواصل كسر قممه التاريخية، لكنه طالب بأن يكون الشراء بحرص وعلى شرائح، مؤكدًا أن الأشخاص يمكنهم الاستثمار في الذهب بالاحتفاظ به وعدم بيعه إن أمكن.

الرقابة المالية تطور إجراءات تعزيز حماية حسابات المتعاملين مع شركات الأوراق المالية

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 212 لسنة 2024 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 61 لسنة 2017 بشأن إجراءات تعزيز حماية حسابات المتعاملين لدى الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، حيث شملت الإجراءات منع أي تحويلات مالية فيما بين حسابات عملاء كافة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، أو إيداعات مالية فيما بين حسابات العملاء لدى الشركة، أو إيداعات بتلك الحسابات من غير صاحب الحساب.

وزير قطاع الأعمال العام يترأس عمومية القابضة للغزل والنسيج

اعتمدت الجمعية العامة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، برئاسة المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، الموازنة التقديرية للعام المالي 2024 /2025، وذلك بحضور أعضاء الجمعية ومجلس الإدارة وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات.

حقيقة ارتفاع تكلفة شحن السيارات الكهربائية داخل المحطات

شحن السيارات الكهربائية، تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشورات تزعم ارتفاع تكلفة شحن السيارات الكهربائية داخل محطات الشحن المتوفرة بالمحافظات، مما أثار جدلا واسعا لدى مستهلكي السيارات الكهربائية.

ارتفاع تكلفة شحن السيارات الكهربائية

ونفت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ارتفاع تكلفة شحن السيارات الكهربائية، وأعلنت الاسعار التي يتم العمل بها داخل المحطات.

وفقا للقرار الوزاري رقم 14 لعام 2022 الصادر في تاريخ 26 يناير 2022 بقانون رقم 87 لعام 2015، حيث تمت الموافقة في ذلك الوقت على بيع الشحن للسيارت الكهربائية وتحديد سعر شحن السيارات الكهربائية من قبل وزارة الكهرباء.

البورصة المصرية تلتقي بالمراقبين الداخليين والمديرين الماليين للشركات الأعضاء

التقت البورصة المصرية بالمراقبين الداخليين لشركات السمسرة، ثم مع المديرين الماليين ومسئولي الملاءة المالية لتلك الشركات، وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 29 و30-أكتوبر-2024، وذلك في ضوء منهجية البورصة المصرية للحوار المجتمعي الفعال ولمناقشة أحدث المستجدات.

وصرح أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية أن هذا اللقاء يأتي في إطار حرص البورصة المصرية المستمر على التواصل الفعال مع أعضائها بغرض تعزيز التعاون والعمل البناء مع كافة أطراف منظومة سوق الأوراق المالية لرفع معدلات الأداء لما فيه صالح السوق.

وأضاف الشيخ: نحرص دائما على استعراض أحدث المستجدات وكذلك طرق معالجة أية تحديات قد تواجه الشركات الأعضاء بهدف دفع سوق رأس المال المصري نحو مزيد من النمو والاستقرار.

ارتفاع معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 2% في أكتوبر

ارتفع معدل التضخم في منطقة اليورو خلال أكتوبر، متجاوزًا توقعات المحللين، وبعد أسبوعين من قرار المركزي الأوروبي بخفض الفائدة.

ارتفاع معدل التضخم في منطقة اليورو

ووفقًا للبيانات الصادرة اليوم الخميس، عن يوروستيت، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو بنحو 2% في أكتوبر، مقابل مستويات 1.7% في سبتمبر وأعلى التوقعات البالغة 1.9%، بحسب شبكة CNBC عربية.

جوجل تطلق مبادرة فرص الذكاء الاصطناعي

أطلقت جوجل Google اليوم مبادرة للذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تهدف إلى توفير المهارات الأساسية في المجال وتمويل الأبحاث ذات الصلة وطرح منتجات مستندة إلى الذكاء الاصطناعي تفيد الجميع.

الاستفادة من الذكاء الاصطناعي

وتعتزم Google.org، الذراع الخيرية لشركة Google، تقديم إجمالي 15 مليون دولار أمريكي بين هذا العام ونهاية العام 2027، لضمان استفادة الجميع من إمكانات الذكاء الاصطناعي.

وتشير الأبحاث الأخيرة إلى ضرورة تسريع زيادة الوعي بالتكنولوجيات الرقمية والذكاء الاصطناعي لمساعدة المزيد من الأفراد على المنافسة في بيئات العمل والاقتصادات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

صعود مؤشر الذهب عالميًّا والأونصة تواصل حصد المكاسب

مؤشر الذهب عالميا، تلون مؤشر الذهب عالميًّا بالأخضر ليستطيع الوصول لأعلى مستوياته على الإطلاق، مستقرًّا عند مستوى 2790 دولار للأونصة اليوم الخميس الموافق 31 أكتوبر 2024 بحركة التداولات العالمية.

سعر الأونصة بحركة التعاملات العالمية

استقر سعر الاونصه عند مستوى 2790 دولارا بحركة التداولات العالمية، متجاوزًا قمته القياسية السابقة المُحقَّقة الشهر الماضي، إذ عززت البيانات المخيبة للآمال في سوق المال الأمريكى التوقعات بإجراء الاحتياطي الفيدرالي تخفيضات سريعة وأكبر لأسعار الفائدة، خلال الاجتماعات المقبلة حيث تعتبر تكاليف الاقتراض المنخفضة إيجابية بشكل عام بالنسبة للذهب الذي لا يدر فائدة على حيازته.

49 جنيها رسميا في البنوك المصرية.. ارتفاع كبير في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار ، ترصد “فيتو” أولًا بأول حركة الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، وفق آخر تحديث في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية على مدار الساعة.

حركة الدولار اليوم فى البنك المركزى المصرى

شهد سعر صرف الدولار الأمريكي ارتفاعا غير مسبوق أمام الجنيه المصرى بنحو 29 قرشا، بمنتصف تعاملات اليوم الخميس 31 أكتوبر 2024، ليسجل نحو 49 جنيها ببعض البنوك المصرية لأول مرة منذ منتصف تعاملات أغسطس الماضي، وترصد “فيتو” على مدار الساعة سعر الدولار فى البنوك المصرية والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري، حوالي 48.71 جنيه للشراء و48.81 جنيه للبيع.

المشاط: التحول الأخضر محور رئيسي ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في الجلسة الوزارية تحت عنوان "صناع التغيير المناخي من الشباب: تحفيز العمل المحلي من أجل الاستدامة الحضرية"، وذلك خلال فعاليات المؤتمر الذي تنظمه وزارة التنمية المحلية، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، احتفالًا باليوم العالمي للمدن، والمنعقد بمكتبة الإسكندرية، وذلك في إطار الاستعدادات للمؤتمر الحضري العالمي، الأسبوع المقبل.

شارك في الجلسة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة بالنيابة عن وزيرة البيئة، وأدار الجلسة الإعلامي أسامة كمال.

وزير الاستثمار يترأس وفد مصر في القمة الـ 23 لتجمع الكوميسا

ترأس المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الوفد المصري المشارك في أعمال القمة الثالثة والعشرين للسوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي (الكوميسا) والتي عقدت اليوم 31 أكتوبر 2024 في بوجمبورا ببوروندي، تحت شعار "التعجيل بالتكامل الإقليمي من خلال تطوير سلاسل القيمة الإقليمية في مجالات الزراعة، القادرة على الصمود أمام تغير المناخ والتعدين والسياحة".

120 جنيها انخفاضا في سعر الجنيه الذهب خلال تعاملات اليوم

فقدت أسعار الجنيه الذهب نحو 120جنيهًا بالأسواق المحلية خلال الـ24 ساعة الماضية.

أسعار الجنيه الذهب اليوم الخميس

وكانت أسعار الذهب الجنيه سجلت نحو 30320 جنيهًا في بداية تعاملات الخميس ثم تراجعت إلي 30200 جنيهًا.

وشهدت الأسواق العالمية اليوم انخفاضا في الأسهم والذهب والبيتكوين بعد صدور تقرير مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي؛ إلي 2735 دولارا للأوقية مقارنة بـ 2783 دولارا كان سجلها خلال تعاملات اليوم، وارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي "الأساسي" السنوي لشهر سبتمبر، والذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة، بنسبة 2.7٪، أي أكثر من 2.6٪ من توقعات خبراء الاقتصاد.

مؤشر التضخم يتجاوز التوقعات في الولايات المتحدة

سجل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة الأمريكية استقرارًا عند مستويات 2.7% في سبتمبر الماضي؛ وهي نفس المستويات المسجلة في أغسطس الماضي، لكن يعد أعلى من التوقعات السابقة له المقدرة بـ 2.6%.

مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة

ووفقًا للبيانات الصادرة اليوم الخميس؛ قبل أسبوع من الاجتماع المرتقب للفيدرالي الأمريكي، انخفض مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة عند 2.1% على أساس سنوي الشهر الماضي مقابل 2.3% في أغسطس الماضي.



التوقيت الشتوي، احذر التعامل بمحافظ الكاش لشركات المحمول خلال هذه الفترة

كشفت شركات المحمول، عن توقف خدمات محافظ الكاش عدة ساعات ابتداء من قبل منتصف الليل وحتى فجر الغد، وذلك بالتزامن مع التوقيت الشتوي وتقديم الساعة.

خدمات محافظ الكاش

وكشفت فودافون أن خدمة فودافون كاش ستكون غير متاحة اليوم من الساعة 11 مساء إلى فجر غد الجمعة 1 نوفمبر مع تأثر بعض الخدمات الأخرى كالشحن ودفع الفواتير وتجديد الباقات وذلك للتحديث التقني للأنظمة.

كما كشفت اتصالات عن توقف خدمة محفظة الكاش اليوم الخميس الموافق 31 أكتوبر من الساعة العاشرة و45 دقيقة مساءً ولمدة 5 ساعات؛ وذلك للتحديث التقني للأنظمة.