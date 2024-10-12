بعد وصول التضخم السنوي إلى 26% خلال سبتمبر، ما الفارق بين التضخم العام والأساسي؟

مؤشر التضخم، يعتبر التضخم من أهم المصطلحات الاقتصادية التي تؤثر في السياسات الاقتصادية، والتضخم يعني مستوى التغير في ارتفاع الأسعار، حيث يمثل التضخم "الارتفاع" المستمر، وهو مؤثر في مستوى أسعار السلع والخدمات خلال فترة زمنية محددة، فالتضخم يعني الزيادة العامة في أغلب قيم الأسعار، وبالتالي تؤدي إلى انخفاض القيمة الشرائية للعملة.

حساب معدل التضخم شهريًّا وسنويًّا

ويتم حساب معدل التضخم شهريًّا وسنويًّا من خلال التقرير الذي يعده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ويصدره في اليوم العاشر من كل شهر.

التضخم يعمل على تقليل القدرة الشرائية

وتعد الزيادة المؤقتة في الأسعار تضخمًا، كما أن التضخم يعمل على تقليل القوة الشرائية للأفراد (كمية السلع والخدمات التي يمكن شرائها في حدود الدخل). وينتج التضخم من حدوث فجوة في السوق بين الأسعار وتكاليف عناصر الإنتاج.

وترصد "فيتو" الفارق بين التضخم العام والأساسي من خلال السطور التالية:

"التضخم العام" يعني ارتفاع أسعار كافة السلع والخدمات المتداولة في البلد، وهو المؤشر الذي يصدره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

"التضخم الأساسي” هو الذي يصدره البنك المركزي، ويشير إلى التغير في أسعار السلع الأساسية باستثناء السلع الغذائية والسلع التي تكون قابلة للتغيير.

وتتضمن “السلع الأساسية التالية الأدوية والوقود والسلع المعمرة، ويضاف إليها أسعار المساكن والغاز والخدمات التي تقدمها الحكومة، وبالتالي فإن حركة تغير الأسعار بها لا تكون يوميًّا أو شهريًّا”.

الإحصاء: ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 26% خلال شهر سبتمبر 2024

كشف التقرير الشهري الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ (236.5) نقطة لشهر سبتمبر 2024، مسجلًا بذلك ارتفاعًا شهريًّا قدره (2.3%) عن شهر أغسطس 2024.

ارتفاع اسعار الحبوب والخبز

ترجع الأسباب إلى ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (0.7%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (0.7%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (1.7%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (2.8%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (1.7%)، مجموعة الخضراوات بنسبة (12.4%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (0.2%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (0.9%)، مجموعة الدخان بنسبة (0.2%)، مجموعة الأقمشة بنسبة (1.1%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (0.8 مجموعة الأحذية بنسبة (0.3%)، مجموعة اصلاح الاحذية بنسبة (2.0%)، مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.9%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (0.1%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود بنسبة (14.9%)

ارتفاع اسعار الاثاث

كما ارتفعت اسعار مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة (0.8%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (1.5%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (1.4%)، مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (3.0%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.6%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (1.3%)، مجموعة شراء المركبات بنسبة (2.3%)

وارتفعت اسعار مجموعة اسعار النقل الخاص بنسبة (1.0%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (0.6%)، مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (1.8%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (2.3%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (1.1%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (-0.1%)، مجموعة العناية الشخصية بنسبة (1.4%).

هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (-0.1%).

معدل التضخم السنوي في مصر

سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (26.0%) لشهر سبتمبر 2024 مقابل (40.3%) لنفس الشهـر من العام السابق.