ارتفاع مديونيات وزارة الكهرباء للبترول

أعلنت مصادر بـ وزارة البترول عن وجود مديونية كبيرة لوزارة البترول والثروة المعدنية لدى الكهرباء، وهي قيمة ما تورده وزارة البترول من غاز طبيعي لمحطات الكهرباء وارتفعت المديونية في فصل الصيف الماضي حيث ارتفع استهلاك الكهرباء بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

مديونية وزارة البترول لدى الكهرباء

ووردت البترول شحنات وقود "غاز ومازوت" إلى محطات الكهرباء بقيمة تجاوزت 52 مليار جنيه خلال الربع الثالث من 2024.

وصرح مصدر بوزارة البترول "لفيتو " أن قيمة شحنات الغاز والمازوت الموردة لمحطات الكهرباء ارتفعت من 12 مليار جنيه شهريًا خلال الربع الثاني إلى مستوى بين 16 و20 مليار جنيه شهريًا في الربع الثالث من العام.

وأضاف المصدر أن ارتفاع قيمة الشحنات حجم التعاقدات الخارجية التي أبرمتها الهيئة المصرية العامة للبترول لسد الفجوة بين إنتاج واستهلاك الغاز والمازوت بالبلاد في فصل الصيف.

البترول تتعاقد على 26 شحنة من الغاز الطبيعي

وتعاقدت البترول على 26 شحنة من الغاز الطبيعي المسال، ضمن مساعيها لحل أزمة انقطاع الكهرباء عبر تأمين إمدادات الغاز لمحطات التوليد.

معدلات السداد التي تنفذها الكهرباء لصالح وزارة البترول

وأضاف مصدر بالهيئة العامة للبترول أن وزارة الكهرباء تسدد ما بين 4 و6 مليارات جنيه من قيمة الفاتورة الإجمالية لتوريدات الوقود، ما يعني أن وجود تراكم مستحقات بصورة شهرية لوزارة البترول المصرية لدى الكهرباء.

أوضح أن البترول تطالب وزارة الكهرباء برفع معدلات السداد الشهرية في ظل حجم التعاقدات التي تُبرمها وزارة البترول خلال فصل الشتاء، إذ تعاقدت هيئة البترول المصرية على 20 شحنة غاز مُسال جديدة للاستيراد خلال الربع الأخير من 2024. وذلك لتفادي نقص الكميات المطلوبة لوزارة الكهرباء من الوقود.

البترول تورد الغاز لمحطات الكهرباء بأسعار مدعمة

وتابع أن وزارة البترول المصرية تورد الغاز الطبيعي إلى محطات الكهرباء بتعريفة 3 دولارات للمليون وحدة حرارية، وهي تعريفة ثابتة منذ فترة طويلة حفاظًا على التكلفة الحالية لإنتاج الكهرباء من المحطات التقليدية العاملة بالوقود.

محطات الكهرباء في مقدمة القطاعات التي تورد لها كميات كبيرة من الوقود

وأشار المصدر أن محطات الكهرباء تأتي في مقدمة قطاعات الاستهلاك التي توجه إليها كميات إضافية من الوقود من وزارة البترول. إذ يتم توجيه 60% من إمدادات الغاز الطبيعي في مصر إلى قطاع الكهرباء في المتوسط، وتتزايد نسبة استهلاك الغاز الطبيعي خلال فصل الصيف ما يتطلب استكمال منظومة توفير الوقود للكهرباء، التي تتكلف مبالغ مالية كبيرة من خلال استيراد الغاز المُسال والمازوت.

كميات وقود لتلبية احتياجات السوق المحلي

لفت إلى أن كميات الغاز التي يتم ضخها للسوق المحلية يتم تدبيرها بما يقارب 4.9 مليار قدم مكعبة يوميًا من الإنتاج المحلي، وبين 900 مليون ومليار قدم مكعبة يوميًا من الغاز الوارد إلى مصر والذي يجري ضخها من خلال خط نقل الغاز بالإضافة إلى خط اخر من الغاز عبر الأردن كما يجري تدبير بعض شحنات الغاز المسال من الخارج لسد فجوة زيادة الاستهلاك في الصيف.

وزير البترول يؤكد علي توفير الوقود لمحطات الكهرباء بانتظام

وقال المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية في تصريحات سابقة، إن توفير الوقود اللازم لمحطات الكهرباء ومدها للمواطنين والشركات على رأس الأولويات التي سيتعامل معها خلال الفترة المقبلة، يليها التركيز على زيادة إنتاج الزيت والغاز، فضلا عن ضخ تكنولوجيات حديثة لتنمية الاكتشافات والحصول على حقول جديدة في البحر المتوسط والصحراء الغربية والشرقية

وتسعى وزارة البترول لسداد متأخرات شركات النفط الأجنبية في وقتٍ تحاول فيه زيادة إنتاج الغاز الطبيعي في البلاد، بعد أن تراجع إلى 4.9 مليار قدم مكعب يوميًا، وهو ما لا يكفي لسد الاحتياجات اليومية بالبلاد.