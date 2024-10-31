ياسر الهضيبي: صندوق النقد الدولي تتحكم فيه دول لا تريد الاستقرار لمصر

قال الدكتور ياسر الهضيبى، نائب رئيس حزب الوفد، إن مصر تتحمل تبعات كبيرة لاتفاق صندوق النقد الدولي بسبب أقساط وفوائد الديون، موضحا: “هنا يجب أن نعلم أن صندوق النقد لا تعنيه إلا مصلحته، وحديث الرئيس السيسي عن مراجعة الاتفاقيات السابقة مع صندوق النقد يأتي نتيجة لإدراكه ما تحمله الشعب من أعباء في المرحلة السابقة خاصة وأنه لن يستطيع تحمل الزيادات في أسعار المنتجات وتحرير سعر الصرف مرة أخرى”.





صندوق النقد لا يهمه إلا تحقيق أهدافه التي تفرضها الدول الكبرى

وأكد الهضيبى في تصريح خاص لـ فيتو، أن “صندوق النقد لا يهمه إلا تحقيق أهدافه التي تفرضها الدول الكبرى المتحكمة بالصندوق والتي تربطها بمصر علاقات غير جيدة أو على عداء معنا ولا تريد لنا الاستقرار”.

وأضاف: "أنصح الحكومة في المراجعة التي تجريها مع الصندوق بعدم الاستجابة لطلباته بشكل كامل، وأن توازن بين متطلبات الصندوق وعدم قدرة المواطن على تحمل المزيد من الأعباء والغلاء".





روشتة عبور الأزمة

واختتم الهضيبي: مصر لن تخرج من أزمتها الاقتصادية إلا من خلال التصنيع والإنتاج الزراعي وعودة السياحة خاصة وأن إجراءات الحماية الاجتماعية رغم أنها جيدة لكنها لا تكفي ويعتريها العوار فى التنفيذ مثل عدم وصول الدعم لمستحقيه، والتحول للدعم النقدى والذي نخشى زواله بعد فترة، وهذه ستكون الطامة الكبرى".