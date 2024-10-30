إجراءات للنهوض بالصناعات التحويلية والاستخراجية لدعم الاقتصاد الوطني.. توجيه استثمارات بنحو 100 مليار جنيه للقطاع.. والإحصاء يكشف حجم الرقـم القياسي للإنتاج خلال أغسطس الماضي

يمثل قطاع الصناعة التحويلية أهمية لكونه أحد القطاعات ذات الأولوية في البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكليّة، والذي تم إطلاقه عام 2021 بهدف العمل على تنويع البنيان الإنتاجي للدولة وزيادة مرونته وقدرته على ملاحقة التطورات المعرفية والتكنولوجية في العالم، تعزيزًا للتنافسية الدولية للاقتصاد المصري.

ويعد القطاع الصناعي من القطاعات الرائدة التي تتسم بارتفاع الإنتاجية والطاقة الاستيعابية من العمالة، وتنامي القدرات التصديرية، بالإضافة إلى قوة العلاقات الارتباطية والتشابكية مع مختلف القطاعات الاقتصادية الأخرى، سواء السلعية أو الخدمية.

الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجـات البترولية) خلال أغسطس، وهو المؤشر الشهري الذي يقيس تطور الأنشطة الاقتصادية بشكل دوري.

وترصد فـيتـو في السطور التالية ما هو المقصود بالرقم القياسي وأهميته بالنسبة للاقتصاد:



1- يستخدم الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية في المدى القصير من قبل رجال الأعمال باعتباره مؤشر هام في قراراتهم الدورية.

2- يعد الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية مؤشر قصير المدى يعبر عن التطورات التي تمت على قيم الإنتاج الصناعي خلال شهر الدراسة "باستثناء الزيت الخام والمنتجات البترولية

3- الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية هو مؤشر يقيس حجم الانتاج في شركات الصناعات التحويلية والاستخراجية علي حسب النشاط الاقتصادي بوحدات نقدية.

4- مؤشر الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية يظهر التغيرات في قيمة الانتاج عبر الزمن ويركز عدة حقائق في أرقام بسيطة والغرض منه في التحليل الاقتصادي هو تلخيص تطورات الماضي والتنبؤ باتجاهات المستقبل والمساعدة علي اتخاذ القرار.

5- يوضح مؤشر الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية الحقائق والبيانات التي تسهم في القدرة على التخطيط ورسم السياسات.



6- يستخدم المؤشر من قبل الحكومة في رصد وتتبع الأداء الاقتصادي، كما تستخدم السلسلة الزمنية للرقم القياسي في تحليل سلوك النظام الاقتصادي واختيار السياسات الاقتصادية الأفضل.

الصناعات الاستخراجية

تعرف الصناعات الاستخراجية بأنها تعنى المواد الخام التي تستخرج من باطن الأرض مثل المعادن، وتعتمد الصناعات الاستخراجية على الموارد الطبيعية التي لا يمكن ان تجدد أو تعوض مثل صناعة الفوسفات والأسمنت وكثير من الثروات مثل النفط والفلزات،وفي حالة استخراج المعادن والنفط والغاز تسمى “صناعة التعدين.





الصناعات التحويلية

وتعرف الصناعات التحويلية بأنها "عبارة عن صناعات ينطوي نشاطها على تحويل المواد الأولية إلى منتجات نهائية أو منتجات وسيطة" كما يمكن تعريفها بأنها: الأنشطة التي تعالج المواد الخام المستخرجة من الطبيعة والمواد الزراعية والنباتية والحيوانية وتحويلها إلى شكل آخر قابل للاستفادة منه.



الإحصاء: 0.01% انخفاضا في الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية خلال أغسطس 2024

أكدت البيـانات الأولية لعن شهـر أغسطس 2024، الصادرة عن الجـهاز المركـزي للتعبئة العامـة والإحصــــاء، ان الرقم القيـاسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجـات البترولية) 111,44 خلال شهر أغسطس 2024 (أولـي) مقابل 111,45خلال شهر يوليو 2024(نهائي) بنسبة انخفاض قدرها 0.01٪.

الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعا

• بلـــغ الرقـــم القيـاســـي لصناعة المشروبات 518.87 خــــــلال شـــهــــر أغسطس 2024 مــقــــارنـــة بشـــهـــر يوليو 2024 حيــــث بلــــغ 375.50 بنســــبــــه ارتفاع قــدرهـــا 38.18٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

• بــلـــغ الــرقـــم القيــاســـي للطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة 122.90 خــــلال شــهـــر أغسطس 2024 مقــــارنة بشهـــر يوليو 2024 حيـث بـلـــــغ 115.26 بنــسـبـــه ارتفاع قـدرهــــا 6.63٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.



الأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضا

• بلــــغ الــرقــــم القيـــاســــي لصناعة المنتجات الغذائية 134,87 خــــلال شهــر أغسطس2024 مقــارنة بشــهــر يوليو 2024 حيــث بلــــغ 141.40 بنسبـة انخـفـاض قــدرهــا 4.6٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

• بلــغ الرقــــم القيـاســي لصناعة الأجهزة الكهربائية 83,36 خـــلال شهــــر أغسطس 2024 مقـــارنـــة بشــهر يوليو 2024 حــيــث بــلغ 93.43 بنســبـة انخـفــاض قدرهـــا 10,78٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

وقام الجهاز بتحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنه الأساس 2012/2013 وعلى مستوي الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي وفقا لدليل النـشـاط الـصنـاعي (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشـهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013) وذلك منذ يناير 2020.

مستهدفات واستثمارات قطاع الصناعات التحويلية بخطة العام المالي 2023/2024

ويحتل القطاع الصناعي الـمرتبة الأولى من حيث الـمُساهمة في الناتج الـمحلي الإجمالي بنسبة لا تقل عن 16%، وكذلك اتساع قدرته التشغيلية بما يسمح باستيعاب نحو 3.5 مليون عامل، بما يُعادل نسبة نحو 13% من إجمالي القوى العاملة، فضلًا عن مُشاركة القطاع في الصادرات الوطنية بنسبة تزيد عن 85% من جملة الصادرات السلعيّة غير البترولية والبالغة نحو 25.9 مليار دولار عام 21/2022 مما يُعزّز من دوره في التخفيف من حدة الاختلالات الهيكليّة في الـميزان التجاري.

وطبقا لتقرير صادر عن التخطيط والتنمية الاقتصادية بشأن الاستثمارات الصناعيّة، أشار إلى أن خطة عام 23/2024 تستهدف توجيه استثمارات حوالي 100.7 مليار جنيه لقطاع الصناعات التحويليّة، بنسبة زيادة 19.6% عن الاستثمارات الـمُتوقعة لعام 22/2023، وقدرُها 84.2 مليار جنيه، ويُقدّر نصيب الصناعات التحويليّة غير البتروليّة بنحو 79 مليار جنيه من جُملة استثمارات القطاع، بينما تحوز الصناعات البتروليّة على نحو 22 مليار جنيه.

وحول مُستهدفات القطاع الصناعي فيما يخص الإنتاج أوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه من الـمُستهدف زيادة توقع الإنتاج الصناعي من نحو 3,6 تريليون جنيه عام 22/ 2023 إلى 4,3 تريليون جنيه في خطة عام 23/ 2024، بمُعدّل نمو يزيد عن 19% بالأسعار الجارية، وليصل إلى نحو 5,74 تريليون جنيه في نهاية خطة عام 25/2026، ليسجل معدل نمو يقارب 15% عن الإنتاج الـمناظر في العام السابق.

وأشار التقرير إلى تطوّر الهيكل الصناعي خلال أعوام الخطة متوسطة الـمدى مما يدفع إلى توقّع تنامي كلٍ من الصناعات البترولية وغير البترولية بمُعدّلات مُتقاربة، مما يبقي على الوزن النسبي لكلٍ منهما ثابتًا إلى حد كبير.

وأضاف التقرير أنه من الـمُقدّر أن يصل إجمالي الإنتاج الصناعي بالأسعار الثابتة إلى ما يزيد قليلًا عن 3 تريليون جنيه في عام 23/ 2024، ثم إلى نحو 3.23 تريليون جنيه عام 25/ 2026، مع توقّع نمو إنتاج الصناعات البترولية بوتيرة أسرع من الإنتاج الـمُناظر للصناعات غير البترولية

كما أوضح التقرير أنه الـمُستهدف أن يصل الناتج الصناعي بالأسعار الجارية إلي نحو 2,46 تريليون جنيه بنهاية عام 25/2026، مُقارنة بنحو 1.83 تريليون جنيه في عام 23/2024، بمُتوسط مُعدّل نمو سنوي يزيد عن 18% خلال أعوام الخطة، كما تستهدف الخطة زيادة الناتج الحقيقي للقطاع الصناعي ليصل إلي نحو 1.37 تريليون جنيه بنهاية الخطة، مُقابل نحو 1.29 تريليون جنيه في عام 23/2024.