خبير اقتصادي يكشف تأثير قرار جوجل بالدفع بـ الجنيه لـ صناع المحتوى

قال الدكتور كريم عادل الخبير الاقتصادي، إن قرار جوجل بدفع عائد الأرباح بالجنيه بدلا من الدولار، يحمل سلبيات وإيجابيات على حسب وجه الاستفادة منه، بالنسبة لصناع المحتوى فسيكون القرار سلبيا بالنسبة لهم كونهم كانوا يستفيدون من فرق سعر الصرف أثناء تقلبات سعر الدولار.

تعزيز العملة المحلية

وتابع: قرار جوجل يحمل بعض الإيجابيات لمصر كون يعزز الطلب على العملة المحلية ويقلل من الضغط على العملة الأجنبية، فلذلك هو يعزز قيمة العملة المحلية، كما أنه يساهم في القضاء على الأسواق الموازية.

إرسال عائد جوجل بالعملة المحلية

وأضاف عادل، خلال مداخلة هاتفية، لـ «برنامج مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع على قناة etc، أن قرار جوجل بصرف عائد الأرباح بالعملة المحلية لكل دولة معمول به في أكثر من دولة بالفعل، مثل المغرب والإمارات واليابان، كما أن صناع المحتوى في تلك الدول لم يتضرروا من هذا القرار.

استراتيجة جوجل المستقبلية بالنسبة للعوائد

وأوضح عادل، أن قرار جوجل واستراتيجيتها هو تعميم القرار على العالم بأكمله في عام 2025 وليس مصر فقط، كما أن جوجل شركة أمريكية فمصادرها وايراداتها جميعًا بالدولار الأمريكي، حتى لو هناك عملات أخرى فيتم تحويلها لدولار أمريكي، فالقصة الان أن جوجل تمنح قيمة للاعلانات الموجودة بالمحتوى الخاص بصناع المحتوى، فالبتالي هذه الاعلانات اذا تم تحصيل بالجنية المصري، فستعيد جوجل مرة أخرى دفع العوائد لصناع المحتوى بالجنية المصري أو بعملة كل دولة.