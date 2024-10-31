ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات اليوم الخميس 31 أكتوبر 2024.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.81% عند مستوى 30670 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.55% عند مستوى 37850 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.81% عند مستوى 13370 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.17% عند مستوى 7959 نقاط، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.33% عند مستوى 11144 نقطة، وصعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.83% عند مستوى 3139 نقطة.