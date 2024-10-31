الخميس 31 أكتوبر 2024
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اقتصاد

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات اليوم الخميس 31 أكتوبر 2024.

 

مؤشر "إيجي إكس 30"

 وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.81%  عند مستوى 30670 نقطة، وارتفع  مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.55%  عند مستوى 37850 نقطة، وقفز  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.81%  عند مستوى 13370 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

 وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.17%  عند مستوى 7959 نقاط، وارتفع  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.33%  عند مستوى 11144 نقطة، وصعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.83% عند مستوى 3139 نقطة.

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30 محدد الأوزان السياسة الخارجية الشركات الصغيرة والمتوسطة الصغيرة شركات الصغيرة والمتوسطة مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 متساوي الأوزان

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