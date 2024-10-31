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اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الخميس 31-10-2024 (آخر تحديث)

اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم

ننشر أسعار الذهب اليوم الخميس 2024.10.31 داخل الأسواق المحلية ووفقا لآخر تحديث لها.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4320 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

 بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3780 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 

أما جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3240 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب 

وعلى صعيد الجنيه الذهب، فقد وصل سعره إلى نحو 30240 جنيهًا.

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اسعار الذهب اليوم اسعار الذهب اليوم الخميس الذهب عيار 24 اليوم الخميس

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