صندوق النقد: التضخم أصبح تحت السيطرة في الشرق الأوسط باستثناء هذه الدول

قال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس: إن تقديرات النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2024 تم تعديلها بالخفض بنسبة 0.6 % عن تقرير أبريل، ويرجع ذلك لأسباب أهمها امتداد الصراع بين إسرائيل وحركة حماس والمزيد من تمديدات تخفيضات إنتاج النفط الطوعية التي أقرتها مجموعة أوبك+.

التضخم أصبح تحت السيطرة

وأضاف أزعور، أن "الخبر السار" هو أن التضخم أصبح تحت السيطرة تدريجيًّا في جميع أنحاء المنطقة، وتوقع أن يصل في المتوسط إلى معدل الهدف البالغ 3% في عام 2024، باستثناء مصر وإيران والسودان، بحسب سكاي نيوز عربية.

جهاد أزعور، فيتو

قال صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس: إن من المتوقع أن يرتفع النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 4% في العام المقبل، لكن الأمر سيتوقف على التخلص التدريجي من تخفيضات إنتاج النفط وتراجع الظروف المعاكسة، بما في ذلك الصراعات في المنطقة.

توقعات صندوق النقد للنمو الاقتصادي

ووفقًا لأحدث تقرير للتوقعات الاقتصادية في المنطقة لصندوق النقد الدولي، الذي أطلقه الصندوق في دبي، فإن من المتوقع أن يظل النمو في المنطقة "بطيئًا" عند 2.1 % في عام 2024، وهو أقل من التوقعات السابقة مع ثقل العوامل الجيوسياسية والاقتصادية الكلية.

وحذر صندوق النقد الدولي من أن المخاطر التي تهدد التوقعات المستقبلية للمنطقة بأكملها، بما في ذلك منطقة القوقاز وآسيا الوسطى، "تظل تميل إلى الجانب السلبي"، ودعا إلى تسريع الإصلاحات الهيكلية، بما في ذلك في مجال الحوكمة وأسواق العمل، لرفع توقعات النمو في المدى المتوسط.