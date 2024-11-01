أسعار البيض تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.. «العسقلاني»: المستورد أظهر الخلل في المنظومة المحلية.. «المنوفي»: لا نشجع استمرارية الاستيراد

سجلت أسعار البيض انخفاضات ملحوظة في الأسواق، خلال الأسبوع الأخير من أكتوبر 2024، لتتراوح الانخفاضات في سعر البيض ما بين 12 و35 جنيهًا في الكرتونة خلال الأسبوع؛ وكان للبيض البلدي أكبر نصيب من الانخفاضات إذ تراجع سعر الكرتونة نحو 35 جنيهًا خلال الأسبوع.

أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن، فيتو

الاستيراد هو الحل لخفض أسعار السلع والحفاظ على السوق

وأثارت الانخفاضات في أسعار البيض المنتج محليًا مع طرح المستورد الذي أعلنت استيراده الحكومة؛ حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب رواده بضرورة استيراد السلع حتى تنخفض الأسعار المحلية، ووجود منافس لتحقيق العدالة السعرية، وعليه فإن الاستيراد هو الحل لخفض أسعار السلع والحفاظ على السوق.

أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن، فيتو

فتح باب استيراد البيض حل على المدى الفوري

وتعليقًا على أزمة ارتفاع أسعار البيض في السوق المحلي وفتح باب الاستيراد، قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنه تم فتح الباب أمام استيراد البيض وهو حل على المدى الفوري، ولكننا ندعم صناعة الدواجن، والتحدى في الحلقات الوسيطة أي سعر المنتج بالمزرعة وارتفاع السعر عند وصوله للمستهلك.

البيض المستورد، فيتو

استيراد البيض ليس هو الحل المستدام

وأضاف رئيس الوزراء خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الذي عقد الأربعاء الموافق 30 أكتوبر 2024؛ أن استيراد البيض ليس هو الحل المستدام، ولكن الحل المستدام يتضمن تدخل جهات الدولة لكسر الحلقات الوسيطة لمنع ارتفاع أسعار البيض، وضمان إتاحة المنتج بهامش ربح معقول وليس مرتفع.

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، فيتو

وضع تصور تنفيذي لحل أزمة ارتفاع سعر البيض المحلي

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه كلف كل من وزراء الزراعة والتموين والتنمية المحلية لوضع تصور تنفيذي لحل أزمة ارتفاع أسعار البيض المحلي لتشجيع الصناعة وعدم ارتفاع السلعة.

أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن، فيتو

من حق المستهلك المصري معرفة تاريخ إنتاج وصلاحية البيض

وتعليقًا على طرح البيض المستورد من تركيا في المجمعات الاستهلاكية؛ قال محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء لحماية المستهلك، إنه من حق المستهلك المصري معرفة تاريخ الإنتاج والصلاحية وأن تكون مكتوبة على البيضة نفسها كما يفعل الأتراك، فهذا حق المستهلك.

البيض المصري طلع عامل ريجيم قاسي مقارنة بالمستورد

وأضاف: أن هناك فارق كبير في وزن كرتونة البيض بين المنتج محليًا والمستورد، وأنه عندما قام بوزن كرتونة البيض المستوردة اتضح أنها تزيد نحو 700 جرامًا عن نظيرتها المحلية، مضيفًا: «البيض المصري طلع عامل ريجيم قاسي مقارنة بالمستورد».

محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء لحماية المستهلك، فيتو

ارتفاع سعر البيض المنتج محليًا مقارنة بالمستورد

واستنكر «العسقلاني» ارتفاع سعر البيض المنتج محليًا مقارنة بالمستورد؛ إذ يصل طبق البيض المستورد بسعر 150 جنيهًا للمستهلك؛ وذلك بعد تحمل تكلفة النقل من تركيا إلى مصر، وأن تكلفة نقل البيض التركى حتى قرية البضائع بمطار القاهرة تبلغ 40 ألف دولار تقريبا للطائرة حمولة 35 طنًا.

وجود خلل كبير في منظومة البيض في مصر

وتابع: أن ذلك الأمر يؤكد وجود خلل كبير في منظومة البيض في مصر، والتي تستدعى تشديد الرقابة، وطرح المنتج بسعر عادل بعيدًا عن جشع المنتجين.

أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن، فيتو

يجب التحقق من الخلل في أسعار البيض المحلي مقارنة بالمستورد

اتفق حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية ورئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك؛ مع «العسقلاني» في أن مع طرح البيض المستورد بسعر أقل من المحلي، فإن ذلك يُشير إلى خلل في السوق يجب التحقيق فيه.

وتابع: طرح البيض المستورد بسعر 150 جنيها للكرتونة للمستهلك، يعني أنه أرخص من المحلي، والمفروض العكس بأن يكون المستورد أغلى مع تحمله تكاليف إضافية لا يتحملها المحلي على رأسها الشحن والنولون.

حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية، فيتو

نحن لا نشجع استمرارية استيراد البيض من الخارج

وقال «المنوفي»: نحن لا نشجع استمرارية استيراد البيض من الخارج، أنه يجب علينا الحرص على مصلحة المواطن والمستهلك، وأن نضمن أن تكون الأسعار عادلة وتعكس تكاليف الإنتاج المحلية، الأمر الذي سؤدي إلى استدامة الصناعة المحلية ويضمن جودة المنتج للمستهلك.

سعر كرتونة البيض في الأسواق اليوم

وفي نفس السياق؛ تستعرض «فيتو» أسعار كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم، إضافة إلى أسعار البيض في المحال التجارية لبيع البيض بالجملة والمجمعات الاستهلاكية؛ في السطور الآتية:

أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن، فيتو

أسعار البيض في المجمعات الاستهلاكية

وبلغ سعر طبق البيض لعدد 30 بيضة نحو 150 جنيهًا، وذلك وفقًا لما أعلنته وزارة التموين والتجارة الداخلية مع استيراد مليون طبق بيض مائدة لضخهم في المجمعات الاستهلاكية.

أسعار البيض الأبيض اليوم في بورصة الدواجن

وتراوح سعر كرتونة البيض الأبيض عدد 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، بين 146 جنيهًا و152 جنيهًا، بانخفاض تراوح ما بين جنيه وجنيهين عن سعرها السابق.

فيما تراوحت أسعار كرتونة البيض الأبيض من 147 إلى 154 جنيهًا في الشركات ومحلات النصف جملة.

أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن، فيتو

أسعار البيض الأحمر اليوم في بورصة الدواجن

وسعر كرتونة البيض الأحمر عدد 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم؛ تراوح بين 151 جنيهًا إلى 156 جنيهًا، بانخفاض تراوح ما بين جنيه و4 جنيهات عن سعرها السابق.

بينما تراوحت أسعار كرتونة البيض الأحمر من 152 جنيهًا إلى 158 جنيهًا للكرتونة في الشركات ومحلات نصف الجملة.

أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن، فيتو

أسعار البيض البلدي اليوم في بورصة الدواجن

وعن سعر كرتونة البيض البلدي عدد 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، فتراوحت بين 114 جنيهًا إلى 115 جنيهًا.

وتراوحت أسعار كرتونة البيض البلدي 30 بيضة في محال الجملة والنصف جملة اليوم، ما بين 115 جنيهًا إلى 118 جنيهًا.