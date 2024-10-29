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اقتصاد

شعبة المواد الغذائية تؤكد ضرورة التحقق من الخلل في أسعار البيض المحلي مقارنة بالمستورد

أسعار البيض في الأسواق،
أسعار البيض في الأسواق، فيتو

 أثار  انخفاض أسعار البيض حالة من الجدل في الأسواق، بالتزامن مع طرح وزارة التموين والتجارة الداخلية للبيض المستورد في المجمعات الاستهلاكية، بسعر 150 جنيهًا لطبق البيض عدد 30 بيضة.

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أسعار البيض في الأسواق، فيتو

منتجو البيض يستنكرون تشجيع الحكومة على الاستيراد من الخارج

 وعلى مواقع التواصل الاجتماعي؛ استنكر عدد من منتجي البيض تشجيع الحكومة على الاستيراد من الخارج؛ مع وجود صناعة وطنية قادرة على تغطية احتياجات المواطنين، الأمر الذي يؤدي إلى تدمير الصناعة الوطنية لصالح المستورد.

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أسعار البيض في الأسواق، فيتو

يجب التحقق من الخلل في أسعار البيض المحلي مقارنة بالمستورد

 وردًا على ذلك؛ قال حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية ورئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك؛ نحن لا نشجع استيراد البيض من الخارج، ولكن إذا وُجد أن سعر البيض المستورد أقل من المحلي عند وصوله إلى المستهلك النهائي، فإن ذلك يُشير إلى خلل في السوق يجب التحقيق فيه.

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حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية، فيتو

ضرورة ضمان أن تكون أسعارنا عادلة وتعكس تكاليف الإنتاج المحلية

 وأضاف: يجب علينا الحرص على مصلحة المواطن والمستهلك، وضرورة ضمان أن تكون أسعارنا عادلة وتعكس تكاليف الإنتاج المحلية، مما يحافظ على استدامة الصناعة المحلية ويضمن جودة المنتج للمستهلك.

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أسعار البيض في الأسواق، فيتو

من المفترض أن يكون سعر البيض المحلي أرخص من المستورد

وأوضح أن البيض المستورد طرح بسعر 150 جنيها للكرتونة وهو سعر نهائي للمستهلك، وعليه من المفترض أن يكون  سعر البيض المحلي أرخص من المستورد؛ لعدة أسباب منها أنه لا يتم تحميله الشحن والنولون وما إلى ذلك في التكلفة النهائية له.

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انخفاض ملحوظ في أسعار البيض.. هذه أبرز الأسباب.. والشعب التجارية تتوقع مزيدًا من الانخفاضات.. وخبراء: ضخ البيض المستورد سيحدث توازنًا بالأسواق

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انخفاض جديد في أسعار البيض اليوم بالأسواق، تعرف على التفاصيل

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