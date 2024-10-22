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سعر طبق البيض بالمجمعات الاستهلاكية بعد التعاقد على مليون بيضة

طبق البيض
طبق البيض

أعلن الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تعاقدت على استيراد كميات تصل إلى مليون طبق بيض، بما يعادل 30 مليون بيضة مائدة عالية الجودة، والتي وصلت أولى شحناتها 20 أكتوبر 2024 عبر مطار القاهرة الدولي، وجاري شحنها خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2024.

وزير التموين: طرح البيض بالمجمعات الاستهلاكية بسعر 150 جنيها

وأكد  وزير التموين أنه سيتم بدءًا من اليوم الثلاثاء، زيادة معدلات الضخ في المجمعات الاستهلاكية بكميات كبيرة تصل إلى ١٠ آلاف طبق أسبوعيًا بسعر ١٥٠ جنيها للطبق الواحد (٣٠ بيضة) بما يساهم في سد احتياجات السوق المصري واستقرار أسعار بيض المائدة.

 

يأتي ذلك في إطار قيام وزارة التموين والتجارة الداخلية بدورها في توفير السلع الغذائية للمواطنين بجودة وأسعار مناسبة والمساهمة في ضبط أسعار تلك السلع بالأسواق.

ووجه وزير التموين الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتوفير وزيادة معدلات ضخ وطرح  كميات كبيرة من بيض المائدة بالمجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية تناسب احتياجات المواطنين بما يزيد من الكميات المعروضة بالسوق المحلي، وتحقيق الوفرة المطلوبة.

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