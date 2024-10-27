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اقتصاد

مفاجأة سارة من اتحاد منتجي الدواجن عن سعر الفراخ خلال أيام (فيديو)

أسعار البيض، فيتو
أسعار البيض، فيتو

أسعار البيض والدواجن، قال الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن: منذ 40 عاما لم نستورد كرتونة بيض واحدة، ولكن هناك ظروف ما في الدورة الإنتاجية تسببت في حدوث فجوة ما بين الإنتاج والاستهلاك.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة "إم بي سي مصر": "إنتاجنا اليومي 40 مليون بيضة وهناك طلب كبير على الشراء، ولم يظهر حتى الآن أي طبق بيض تم استيراده من الخارج وبالتحديد من السوق التركية".

ولفت: "استيراد البيض من تركيا سيكون مرتفعا في حال تم شحنه عبر الطيران، بسبب ارتفاع أسعار الشحن والنقل".

إنتاج البيض المحلي

وأشار إلى أنه تواصل مع وزارة الزراعة وتم إبلاغه باستيراد 30 مليون بيضة خلال شهر أو شهرين، بينما إنتاجنا اليومي 40 مليون بيضة، مؤكدًا: لا يوجد احتكار ولا استغلال ولكن هناك فجوة بين الإنتاج وحجم الاستهلاك.

 

اسعار الدواجن المحلية والمستوردة

ولفت إلى أن انخفاض الأسعار مرتبط بالإتاحة وزيادة المعروض، مؤكدًا أن سعر الدواجن المحلية أرخص من المستوردة والمتاحة في الجمعيات بنحو 25%.

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وتابع: "سعر كيلو الدواجن المنتج محليا بالمزرعة 70 جنيها وبالمحلات 80 جنيها وبعد الذبح تصل إلى 110 بينما البرازيلي بـ 135 جنيها".

متى تنخفض أسعار البيض؟

وأكد: أن اسعار البيض لم تتراجع بعد حتى تاريخه بسبب ما تردد عن استيراد البيض التركي، موضحًا: "هناك قطعان كثيرة ستدخل الإنتاج وسيحدث خلال توازن وتراجع الأسعار خلال أسابيع قليلة، وأقول للناس صبرا الأوطان تبنى بالإنتاج وليس بالاستيراد والرحمة موجودة ولا يوجد شكل من أشكال التخزين والاحتكار".


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