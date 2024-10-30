رئيس الوزراء يكشف الحل المستدام لأزمة ارتفاع أسعار البيض

علق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على أزمة ارتفاع أسعار البيض وقرار الحكومة باستيراد البيض التركي لعودة الاستقرار للسوق.

وأوضح رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده منذ قليل: تم فتح الباب أمام استيراد البيض وهو حل على المدى الفوري، ولكننا ندعم صناعة الدواجن، والتحدى في الحلقات الوسيطة أي سعر المنتج بالمزرعة وارتفاع السعر عند وصوله للمستهلك.

وأكد: استيراد البيض ليس هو الحل المستدام ، ولكن الحل المستدام يتضمن تدخل جهات الدولة لكسر الحلقات الوسيطة لمنع ارتفاع أسعار البيض، وضمان إتاحة المنتج بهامش ربح معقول وليس مرتفع.

وتابع: كلفت وزراء الزراعة والتموين والتنمية المحلية لوضع تصور تنفيذي لحل أزمة ارتفاع أسعار البيض المحلي لتشجيع الصناعة وعدم ارتفاع السلعة.

