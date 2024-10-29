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محافظات

كرتونة البيض بـ١٥٠ جنيها، قافلة غذائية بأسعار مخفضة تصل البحيرة (فيديو وصور)

قافلة غذائية بالبحيرة
قافلة غذائية بالبحيرة

رصدت عدسة "فيتو"  بدء انطلاق قافلة غذائية موسعة بمحافظة البحيرة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الغذائية بأسعار تنافسية، وضمن المبادرة الرئاسية "بداية".

القافلة أمام ديوان عام المحافظة والتي ضمت 13 سيارة

حيث تفقدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، القافلة أمام ديوان عام المحافظة والتي ضمت 13 سيارة، وذلك بحضور المهندس إيهاب فؤاد، رئيس الإدارة المركزية للتعاون بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي، والمهندس كامل غانم، مدير عام الإصلاح الزراعي بالبحيرة.

 

تضم 3 سيارات لبيع اللحوم البلدية بسعر 280 جنيهًا للكيلو

أشادت محافظ البحيرة بجهود وزارة الزراعة على القافلة والتي أسهمت في توفير كميات كبيرة من السلع بأسعار مخفضة، مشيرة إلى أن هذه القافلة تأتي بالتنسيق بين محافظة البحيرة ووزارة الزراعة وتضم 3 سيارات لبيع اللحوم البلدية بسعر 280 جنيهًا للكيلو، وسيارتين للسلع الغذائية بأسعار تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح بين 20-25%، بالإضافة إلى 8 سيارات لبيع بيض المائدة بسعر 150 جنيهًا للكرتونة.

 

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