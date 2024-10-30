جيش الاحتلال الإسرائيلي يرصد إطلاق 15 صاروخًا على حيفا والكريوت

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن رصد إطلاق نحو 15 صاروخًا من لبنان باتجاه منطقة حيفا والكريوت شمالي إسرائيل

حزب الله يطلق ١٥ صاروخ باتجاه إسرائيل

وفي المقابل أعلن حزب الله اللبناني، أنه استهدف للمرة الثانية تجمعًا لجنود الجيش الإسرائيلي في خلة العصافير ببلدة الخيام جنوبي لبنان برشقة صاروخية، حيث تحاول إسرائيل التوغل في المنطقة منذ الصباح.

حزب الله يتصدى لجيش الاحتلال

وقال حزب الله اللبناني في بيان اليوم الأربعاء، أنه قصف مرتين برشقات صاروخية تجمعًا لجنود إسرائيليين عند بوابة شبعا.

وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية، أن طائرة مسيّرة قادمة من لبنان انفجرت بالمنطقة الصناعية في نهاريا صباح اليوم الأربعاء وأصابت مصنعًا ينتج مكونات الطائرات.

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