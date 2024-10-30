الأربعاء 30 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

حزب الله يحبط محاولة إسرائيلية للتوغل في جنوب لبنان

حزب الله، فيتو
حزب الله، فيتو

أعلن حزب الله  اللبناني، أنه استهدف للمرة الثانية تجمعًا لجنود الجيش الإسرائيلي في خلة العصافير ببلدة الخيام جنوبي لبنان برشقة صاروخية، حيث تحاول إسرائيل التوغل في المنطقة منذ الصباح.

حزب الله يتصدى لجيش الاحتلال 

وقال حزب الله اللبناني  في بيان اليوم الأربعاء، أنه قصف مرتين برشقات صاروخية تجمعًا لجنود إسرائيليين عند بوابة شبعا.

وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية، أن طائرة مسيّرة قادمة من لبنان انفجرت بالمنطقة الصناعية في نهاريا صباح اليوم الأربعاء وأصابت مصنعًا ينتج مكونات الطائرات.

 

هجمات حزب الله على جيش الاحتلال الإسرائيلي 

وكانت الجبهة الداخلية الإسرائيلية قالت في وقت سابق، إن صفارات الإنذار دوت في نهاريا وشلومي ومعالوت ترشيحا وبلدات أخرى بالجليل الغربي بإسرائيل، تحذيرًا من تسلل طائرة مسيّرة إلى المنطقة.

txt

حزب الله يستهدف تجمعات للقوات الإسرائيلية ببلدة الخيام

txt

مسيرات حزب الله تعرقل حفل زفاف نجل نتنياهو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

حزب الله الجيش الإسرائيلي لبنان جيش الاحتلال

مواد متعلقة

حزب الله يستهدف تجمعات للقوات الإسرائيلية ببلدة الخيام

فتحت ملفات قديمة لـ حزب الله، واشنطن تعرض 5 ملايين دولار مكافأة مقابل معلومات عن تفجير طائرة بنما

الأكثر قراءة

أول رد من رئيس الوزراء بشأن الزيادات الجديدة في المرتبات والمعاشات

8 قرارات عاجلة لرئيس الوزراء اليوم، تعرف عليها

رئيس الفيفا يوجه رسالة للأهلي بعد الفوز على العين الإماراتي

هل يعاقب الأهلي رضا سليم بعد واقعة مباراة العين الإماراتي؟

كنز مصري في بحيرة البردويل، خبير يكشف سر السفن المتجهة منها لأوروبا يوميًّا

بزيادة 10 جنيهات، تعرف على أسعار اللحوم البتلو اليوم بالأسواق

توفي قبل وصوله المستشفى، جراح يكشف سر رحيل مصطفى فهمي بعد عمليته الدقيقة

سعر الدولار اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024 ببداية التعاملات

منوعات

المزيد

بطريقة ذكية، فتاة أمريكية تنقذ نفسها من محاولة اغتصاب

انهيار فندق من 10 طوابق في الأرجنتين

آخر تقاليع "طالبان"، منع النساء من سماع أصوات بعضهن والسجن ينتظر المخالفات

حريق ضخم في شركة تصنع غواصات نووية ببريطانيا (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

بزيادة 10 جنيهات، تعرف على أسعار اللحوم البتلو اليوم بالأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024

سعر طن القصدير اليوم الأربعاء بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

قائمة هدافي الدوري المصري عبر تاريخه قبل النسخة 66 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

سورة الحشر وعلاقتها بتعجيل الزواج

الأحاديث الضعيفة في فضل سور القرآن الكريم، تعرف عليها

ما حكم نقل الموتى من قبر لآخر؟، أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads