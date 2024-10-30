حزب الله يحبط محاولة إسرائيلية للتوغل في جنوب لبنان

أعلن حزب الله اللبناني، أنه استهدف للمرة الثانية تجمعًا لجنود الجيش الإسرائيلي في خلة العصافير ببلدة الخيام جنوبي لبنان برشقة صاروخية، حيث تحاول إسرائيل التوغل في المنطقة منذ الصباح.

حزب الله يتصدى لجيش الاحتلال

وقال حزب الله اللبناني في بيان اليوم الأربعاء، أنه قصف مرتين برشقات صاروخية تجمعًا لجنود إسرائيليين عند بوابة شبعا.

وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية، أن طائرة مسيّرة قادمة من لبنان انفجرت بالمنطقة الصناعية في نهاريا صباح اليوم الأربعاء وأصابت مصنعًا ينتج مكونات الطائرات.

هجمات حزب الله على جيش الاحتلال الإسرائيلي

وكانت الجبهة الداخلية الإسرائيلية قالت في وقت سابق، إن صفارات الإنذار دوت في نهاريا وشلومي ومعالوت ترشيحا وبلدات أخرى بالجليل الغربي بإسرائيل، تحذيرًا من تسلل طائرة مسيّرة إلى المنطقة.

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