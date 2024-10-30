الأربعاء 30 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

غارة إسرائيلية على منطقة البياضة جنوب لبنان

غارة إسرائيلية على
غارة إسرائيلية على لبنان، فيتو

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأربعاء أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارة على محيط منطقة البياضة في جنوب لبنان.

غارات إسرائيلية تستهدف لبنان 

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، عن استشهاد 5 أشخاص وإصابة 33 آخرين في حصيلة أولية لغارة إسرائيلية على حارة صيدا بـ جنوب لبنان.

و أفادت وزارة الصحة اللبنانية، بارتفاع حصيلة الضحايا جراء العدوان الإسرائيلي على البلاد إلى 2710 شهداء و12592 مصابًا.


جيش الاحتلال ينذر سكان 14 بلدة جنوب لبنان بالإخلاء

والأحد، أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي إنذارًا لسكان 14 بلدة جنوب لبنان بالإخلاء.

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لبنان جيش الاحتلال جنوب لبنان

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