الأربعاء 30 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

حزب الله يستهدف تجمعات للقوات الإسرائيلية ببلدة الخيام

صواريخ حزب الله،
صواريخ حزب الله، فيتو

 أعلن حزب الله اللبناني، في بيان صادر عنه اليوم الأربعاء، أن مقاتليه استهدفوا تجمعا للقوات الإسرائيلية في منطقة العمرا جنوبي بلدة الخيام بصلية صاروخية.

 

حزب الله يستهدف قوات إسرائيلية

وقال حزب الله إن مقاتليه استهدفوا أيضا بالصواريخ تجمعا لجنود الجيش الإسرائيلي في منطقة اليعقوصة عند أطراف بلدة الخيام.

وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية، أن طائرة مسيّرة قادمة من لبنان انفجرت بالمنطقة الصناعية في نهاريا صباح اليوم الأربعاء وأصابت مصنعًا ينتج مكونات الطائرات.

هجمات حزب الله على جيش الاحتلال الإسرائيلي 

وكانت الجبهة الداخلية الإسرائيلية قالت في وقت سابق، إن صفارات الإنذار دوت في نهاريا وشلومي ومعالوت ترشيحا وبلدات أخرى بالجليل الغربي بإسرائيل، تحذيرًا من تسلل طائرة مسيّرة إلى المنطقة.

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حزب الله الجيش الإسرائيلي لبنان

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