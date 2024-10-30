الأربعاء 30 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

جيش الاحتلال: وجهنا ضربات لمواقع حماس والجهاد الإسلامي جنوب غزة

حماس، فيتو
حماس، فيتو

 أعلن  جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء تنفيذ قواته ضربات جوية ضد مواقع تابعة "لحماس" و"الجهاد لإسلامي" في محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

 

خطر إلحاق الأذى بالمدنيين

 وجاء في بيان قوات الاحتلال الإسرائيلي: "بتوجيه من الجيش وجهاز المخابرات، نفذ سلاح الجو الإسرائيلي ضربة دقيقة على مقاتلين من حركتى حماس والجهاد الإسلامي كانوا ينفذون أنشطة داخل المنطقة الإنسانية في خان يونس".

وزعم البيان: "قبل الضربة، تم اتخاذ العديد من الخطوات للتخفيف من خطر إلحاق الأذى بالمدنيين حسب زعمهم، بما في ذلك استخدام الذخائر الدقيقة والمراقبة الجوية والاستخبارات الإضافية".

 

ضحايا القصف الإسرائيلي

 واستشهد 8 فلسطينين وأصيب آخرين في قصف إسرائيلي استهدف تجمعا سكنيا في حي السلاطين غربي مدينة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة امس الثلاثاء ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي المستمر للقطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 43,061 شهيدا، و101,223 مصابا.

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