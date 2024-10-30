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حوادث

سقوط 8 لصوص لارتكاب جرائم سرقات متنوعة بالقاهرة 

سقوط 8 لصوص لإرتكاب
سقوط 8 لصوص لإرتكاب جرائم سرقات متنوعة بالقاهرة 

 تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط (3 أشخاص – لأحدهم معلومات جنائية) لسرقة دراجة نارية بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث باستخدام دراجة نارية أخرى قيادة أحدهم.

وتم بإرشادهم ضبط الدراجة النارية المستولى عليها وكذا الدراجة النارية المستخدمة فى الواقعة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول.
 

 كما تم ضبط (أحد الأشخاص – له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة المطرية لقيامه بسرقة "كمبروسر هواء" من إحدى الشركات كائنة بدائرة القسم بأسلوب "كسر القفل".

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وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة وأقر بإرتكابه (4 وقائع سرقة أخرى)، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميله سيىء النية (تاجر خردة – مقيم بدائرة القسم) تم ضبطه.
  
 كما تم ضبط عاطلان  بدائرة قسم شرطة النزهة، حال إستقلالهما مركبة "تروسيكل بدون لوحات معدنية" قيادة أحدهما، وبحوزتهما (مبالغ مالية "محلية وأجنبية" – هاتف محمول).

 

وبمواجهتهما اعترفا بسرقة المبالغ المالية من إحدى مزارع الدواجن إثر خلافات بينهما وبين مالك المزرعة، وأقرا بإخفائهما مبلغ مالى آخر من متحصلات واقعة السرقة تم ضبطه وأن مركبة التروسيكل والهاتف المحمول المضبوطان بحوزتهما قاما بشرائهما من المبلغ المالى المستولى عليه.


كما تم ضبط (أحد الأشخاص) لقيامه بسرقة (مبالغ مالية "محلية وأجنبية) من داخل مسكن أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.

 

 وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط المبالغ المالية المستولى عليها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار  العرض على النيابة العامة.

 

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