ضبط دجال المنصورة بتهمة النصب على السيدات بزعم فك أعمال السحر

تمكنت مباحث الآداب، من ضبط عنصر إجرامى بالدقهلية لقيامه بالترويج عبر مواقع التواصل الاجتماعى بقدرته على العلاج الروحانى ومزاولة أعمال السحر والدجل للنصب والإحتيال على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة المنصورة ثان بالدقهلية) بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال مزاولة أعمال الدجل والسحر وإيهامهم بقدرته على العلاج الروحانى مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاطه الإجرامى عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة مركز شرطة السنبلاوين بالدقهلية وبحوزته (الأدوات المستخدمة فى أعمال السحر والدجل – هاتف محمول " تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى")، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.