أخبار الفن اليوم: وفاة حسن يوسف.. أروى جودة وجيهان الشماشرجي أبرز حضور ريد كاربت فيلم 196 بمهرجان الجونة.. ومحمود العسيلي يحتفل بزفافه للمرة الرابعة

شهدت الساحة الفنية اليوم الثلاثاء العديد من الأحداث الفنية الهامة ومن أبرزهم كـ الآتي:

احتفل المطرب محمود العسيلي بحفل زفافه من فتاة من خارج الوسط الفني تدعى “نوف”، وذلك بعد انفصاله عن زوجته خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم منذ 9 أشهر.

واقتصر حفل زفاف محمود العسيلي على الأسرة والأصدقاء المقربين فقط في أجواء مبهجة.

حرص عدد من النجوم والنجمات على التواجد بريد كاربت الفيلم الجزائري 196 متر بمهرجان الجونة السينمائي.

ومن أبرز هؤلاء النجوم الذين توافدوا على السجادة الحمراء، الفنانة نسرين طافش، والفنانة جيهان الشماشرجي، والفنانة ياسمين رحمي ووالدتها الفنانة عفاف مصطفى، والفنانة ياسمينا العبد، والفنان نبيل عيسى، والفنانة أروى جودة.

أعلن محمد يوسف وفاة شقيقه الأكبر الفنان الكبير حسن يوسف عن 90 عامًا.

قال الفنان أحمد وفيق، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان تفاصيل الدورة التاسعة لـ مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي، عن أسماء لجنة تحكيم مسابقة مسرح الشارع والفضاءات غير التقليدية.

وقال وفيق: أتشرف برئاسة اللجنة وتضم اللجنة كل من: المخرج الدكتور أدونيس فليبي (البانيا -أمريكا)، الفنانة والمنتجة كتارينا صلدوخا (بيلاروسيا)، مصممة الأزياء د. مروة عودة (مصر).

أثار الهضبة عمرو دياب، تساؤلات الجمهور خلال الساعات القليلة الماضية حول مصير أغانيه الجديدة، التي من المفترض طرحها خلال الفترة المقبلة، خاصة أنه انتهى عقد النجم مع شركة "أنغامي"، وبالفعل هناك الكثير من الألبومات والأغاني تم حذفها من على المنصة إلا ألبوم "مكانك" باعتبار الألبوم الوحيد الحصري لمنصة أنغامي.

رحل عن عالمنا، اليوم الثلاثاء، الفنان القدير حسن يوسف عن عمر ناهز الـ 90 عاما تاركا بصمته في الكثير من الأعمال في السينما والتلفزيون.

وتحدث الراحل حسن يوسف قبل وفاته عن الشائعات التي تزعجه، ومنها شائعة انفصاله عن زوجته الفنانة المعتزلة شمس البارودي، والتي كانت تخرج من حين لآخر قبل وفاته، وأغضبت الأسرة بشكل كبير.

وقال حسن يوسف في تصريحات خاصة لـ "فيتو" قبل وفاته: "بيقولوا إننا اطلقنا أنا وزوجتي الحبيبة شمس بعد 50 سنة زواج، كأنهم يكرهون أن زيجتنا سعيدة ومستمرة فيحاولون تشويهها فيطلقوننا بالكذب".

قالت الفنانة صفاء أبو السعود، إن الدولة المصرية توفر كل سبل الدعم والرعاية لذوي الهمم خلال الآونة الأخيرة، وهو الأمر الذي لم يكن موجود قبل ذلك، ما انعكس على هؤلاء الأبطال بالإيجاب وجعلهم يندمجون في المجتمع بسهولة بعد سنوات من الانعزال.

وأكدت الفنانة صفاء أبو السعود، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، المذاع على قناة CBC، من تقديم الإعلاميتين هبة الأباصيري ومها الصغير، أنها تشارك في كافة المبادرات التي تنظمها الدولة لدعم ورعاية أبطال ذوي الهمم، قائلة: في كل المبادرات بلاقي مواهب عظيمة وأبطال حقيقيين، منهم نماذج مبدعة سواء في الغناء أو الرسم أو غيرها من الفنون.

رشح مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر برئاسة الدكتور علاء عبد الهادي الكاتب والروائي الكبير يوسف القعيد مساء أمس لجائزة النيل فى الأدب، لدوره الكبير وتأثيره في الثقافة المصرية والعربية.

وقال الكاتب والروائي محمد يوسف القعيد في تصريحات خاصة لـ"فيتو" إنه فوجئ بترشيحه لجائزة النيل فى الأدب من قبل النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر مساء أمس لأنه لم يكن يتوقعه على الإطلاق، مؤكدًا على سعادته الشديدة بهذا الترشح لأنه يعد تتويجًا لتعبه وجهده طوال السنوات الماضية.

نشب خلاف بين المخرج خالد يوسف والناقدة ماجدة خير الله، وذلك بعد استبدال الفنانة لطيفة كلمات أغنيتها الشهيرة تعرف تتكلم بلدي إلى تعرف تتكلم عربي في أحد حفلاتها، الأمر الذي أثار غضب الجمهور باعتبارها أغنية مصرية.

حيث انتقدت ماجدة خير الله تصرف لطيفة وقالت: "إن استبدالها لكلمات أغنية تعرف تتكلم بلدي شيء مستفز نظرا لأنها اكتسبت شهرتها من مصر، بالإضافة إلى أن المخرج يوسف شاهين هو الذي رشحها لبطولة فيلم سكوت هنصور، مشيرة إلى أن أغنية “المصري” هي أشهر أغانيها على الإطلاق".

توفي اليوم والد الفنانة هلا السعيد، وذلك بعد صراع مع المرض.