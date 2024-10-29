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ثقافة وفنون

أول تعليق من يوسف القعيد بعد ترشحه لجائزة النيل في الأدب

يوسف القعيد، فيتو
يوسف القعيد، فيتو

رشح مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر برئاسة الدكتور علاء عبد الهادي الكاتب والروائي الكبير يوسف القعيد مساء أمس لجائزة النيل فى الأدب، لدوره الكبير وتأثيره في الثقافة المصرية والعربية.

وقال الكاتب والروائي محمد يوسف القعيد في تصريحات خاصة لـ"فيتو" إنه فوجئ  بترشيحه لجائزة النيل فى الأدب من قبل النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر مساء أمس لأنه لم يكن يتوقعه على الإطلاق، مؤكدًا على سعادته الشديدة بهذا الترشح لأنه يعد تتويجًا لتعبه وجهده طوال السنوات الماضية.

وحرص القعيد على شكر النقابة العامة لاتحاد الكتاب والدكتور علاء عبد الهادي على هذا الترشح الذي يعد حدث عظيم بالنسبة له، متمنيًا أن يشعر كل مستحق بما شعر به مساء أمس.

الأديب يوسف القعيد 

يوسف القعيد وهو أديب مصري  ولد في محافظة البحيرة، واهتم بالتعبير عن المحيط القروي المصري، وما يتصل به من قضايا وعرف بنبرته السياسية الناقدة، ويعتبر  القعيد من رواد الرواية في مرحلة ما بعد نجيب محفوظ الذي ربطته به علاقة متينة.

ومن مؤلفاته البيات الشتوي -  يحدث في مصر الآن- الحرب في بر مصر-  القلوب البيضا- وجع البعاد -  بلد المحبوب - لبن العصفور -  و المصري الفصيح.

 

ترشيحات اتحاد الكتاب لجوائز الدولة

وجاءت القائمة الكاملة لترشيحات النقابة العامة لاتحاد الكتاب كالآتي: يوسف القعيد لنيل جائزة النيل للأدب، والدكتور عبد الله ابراهيم من العراق لنيل جائزة النيل العربية، والدكتورة عواطف عبد الرحمن للترشح لنيل جائزة العلوم الاجتماعية، والكاتب ماجد يوسف لنيل التقديرية للأدب، والدكتور جمال زهران للترشح لنيل جائرة الدولة في العلوم الاجتماعية، والدكتور صلاح هاشم لنيل جائزة التفوق للعلوم الاجتماعية، والكاتب شوقي عبد الحميد  لجائزة التفوق في الآداب.

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النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر الدكتور علاء عبد الهادي يوسف القعيد جائزة النيل فى الأدب الاديب يوسف القعيد

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