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ثقافة وفنون

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يعلن أسماء لجنة تحكيم مسابقة المونودراما

مهرجان شرم الشيخ
مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، فيتو

أعلن المخرج والفنان مازن الغرباوي رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، أسماء لجنة تحكيم مسابقة المونودراما خلال مؤتمر صحفي للدورة التاسعة قدمه الفنان ميدو عادل، وأقيم بالمجلس الأعلى للثقافة. 

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يعلن لجنة تحكيم مسابقة المونودراما

وقال الغرباوي: المهرجان دائما يحرص علي اختيار فنانين من كل دول العالم لتحكيم مسابقاته المختلفة وهذا العام ضمت اللجنة عدد من الأسماء اللامعة عربيا ودوليا، وهم: البروفيسور ديني دينيس رئيس اللجنة (الدانمارك)، وضمت عضوية اللجنة: الفنان القدير عبدالله مسعود (الإمارات العربية المتحدة)، الفنان والمخرج كبيلاي ايردليكارا (تركيا)، الفنانة والمخرجة دلال فياض (الأردن).

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي ينطلق يوم 15 نوفمبر، وتستمر فعالياته حتي يوم 20 نوفمبر 2024، وتقام دورته التاسعة برئاسة المخرج مازن الغرباوي وتحمل الدورة اسم المخرج الكبير جلال الشرقاوي، والرئيس الشرفي للمهرجان سيدة المسرح العربي سميحة أيوب ومدير المهرجان الدكتورة إنجي البستاوي، ورئيس اللجنة العليا المنتج هشام سليمان، والمهرجان يقام برعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو وسيادة اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء.

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