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ثقافة وفنون

صفاء أبو السعود: اهتمام الدولة بذوي الهمم خلق مواهب عظيمة وساهم في دمجهم بالمجتمع

صفاء أبو السعود؛
صفاء أبو السعود؛ فيتو

قالت الفنانة صفاء أبو السعود، إن الدولة المصرية توفر كل سبل الدعم والرعاية لذوي الهمم خلال الآونة الأخيرة، وهو الأمر الذي لم يكن موجود قبل ذلك، ما انعكس على هؤلاء الأبطال بالإيجاب وجعلهم يندمجون في المجتمع بسهولة بعد سنوات من الانعزال.

وأكدت الفنانة صفاء أبو السعود، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، المذاع على قناة CBC، من تقديم الإعلاميتين هبة الأباصيري ومها الصغير، أنها تشارك في كافة المبادرات التي تنظمها الدولة لدعم ورعاية أبطال ذوي الهمم، قائلة: في كل المبادرات بلاقي مواهب عظيمة وأبطال حقيقيين، منهم نماذج مبدعة سواء في الغناء أو الرسم أو غيرها من الفنون.

 

أغنية أهلا بالعيد

 

وأضافت الفنانة صفاء أبو السعود أنها كانت متخوفة من إعادة غناء أغنية أهلا بالعيد، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، بعد النجاح الكبير الذي حققته الأغنية وقت عرضها، قائلة: "كنت خايفة وقلقانة، لكن كنت واثقة في ربنا، وفعلا الناس تقبلت الأغنية بمحبة كبيرة ودي حاجه فرحتني جدا".

وأشارت الفنانة صفاء أبو السعود إلى أن مشاركتها في احتفالية مانحي الأمل والتي ستقام في شهر ديسمبر المقبل تشعرها بسعادة كبيرة، قائلة: بحب أقعد معاهم لأني بلاقي فيهم ناس ممتعة ومبسوطة إني سبب في فرحتهم.

وكانت الفنانة صفاء أبو السعود قد قدمت عرضا بعنوان "أكيد أقدر"، خلال حفل إطلاق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مبادرة "تمكين" لدمج ذوي الهمم بالجامعات المصرية بالتعاون مع حملة مانحي الأمل العالمية للتوعية بخدمات وحقوق وواجبات الطلاب تجاه ذوي الهمم في الجامعات المصرية.

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