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ثقافة وفنون

محمود العسيلي يحتفل بزفافه للمرة الرابعة (فيديو وصور)

حفل زفاف محمود العسيلي،
حفل زفاف محمود العسيلي، فيتو

احتفل المطرب محمود العسيلي بحفل زفافه من فتاة من خارج الوسط الفني تدعى “نوف”، وذلك بعد انفصاله عن زوجته خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم منذ 9 شهور.

محمود العسيلي يحتفل بحفل زفافه 

واقتصر حفل زفاف محمود العسيلي على الأسرة والأصدقاء المقربين فقط في أجواء مبهجة. 

سبب انفصال العسيلي عن خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم

وسبق وكشف محمود العسيلي عن سبب انفصاله عن خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم وقال في تصريحات تلفزيونية سابقة:أنا مش بعرف أعيش الحياة التقليدية  يعني لو أنا متضايق بحاول أصلح العلاقة ولو احنا الاتنين مش مبسوطين يبقى أحسن قرار لينا أننا منكملش لأن العمر قصير وأنا بحاول أعيش مبسوط ومرتاح

و أضاف "العسيلي"  في ناس بتفضل دايسة على نفسها لأسباب كتيرة جدا في العلاقات الزوجية والشخصية وأنا اتجوزت 3 مرات عشان عايز الاستقرار والعيلة، وفي الجوازتين الأولانية أنا اللي قررت أبعد، لأني فقدت الأمل أن العلاقة دي تتصلح.

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محمود العسيلي المطرب محمود العسيلي حفل زفاف محمود العسيلي

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