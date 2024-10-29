أحمد وفيق رئيسًا للجنة تحكيم مسابقة مسرح الشارع بمهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

الفنان أحمد وفيق، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان تفاصيل الدورة التاسعة لـ مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي، عن أسماء لجنة تحكيم مسابقة مسرح الشارع والفضاءات غير التقليدية.

وقال وفيق: أتشرف برئاسة اللجنة وتضم اللجنة كل من: المخرج الدكتور أدونيس فليبي (البانيا -أمريكا)، الفنانة والمنتجة كتارينا صلدوخا (بيلاروسيا)، مصممة الأزياء د. مروة عودة (مصر).

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يقدم مسابقة "مسرح الشارع والفضاءات غير التقليدية" حرصا على تمكين الشباب المسرحيين من القيادة، إيمانا بالجيل الشبابي وبأنه يحتاج إلى الفرصة والدعم كما أن تمكين الشباب جزء من بناء مصرنا الحبيبة، وهى أحد الإستراتيجيات التي وضعها المهرجان منذ الدورة الأولى لمهرجان شرم الشيخ.

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي ينطلق يوم 15 نوفمبر، وتستمر فعالياته حتي يوم 20 نوفمبر 2024، وتقام دورته التاسعة برئاسة المخرج مازن الغرباوي وتحمل الدورة اسم المخرج الكبير جلال الشرقاوي، والرئيس الشرفي للمهرجان سيدة المسرح العربي سميحة أيوب ومدير المهرجان الدكتورة إنجي البستاوي، ورئيس اللجنة العليا المنتج هشام سليمان، والمهرجان يقام برعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو وسيادة اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء.