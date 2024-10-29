الأربعاء 30 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

أحمد وفيق رئيسًا للجنة تحكيم مسابقة مسرح الشارع بمهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

الفنان أحمد وفيق،
الفنان أحمد وفيق، فيتو

الفنان أحمد وفيق، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان تفاصيل الدورة التاسعة لـ مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي، عن أسماء لجنة تحكيم مسابقة مسرح الشارع والفضاءات غير التقليدية.

وقال وفيق: أتشرف برئاسة اللجنة وتضم اللجنة كل من: المخرج الدكتور أدونيس فليبي (البانيا -أمريكا)، الفنانة والمنتجة كتارينا صلدوخا (بيلاروسيا)، مصممة الأزياء د. مروة عودة (مصر).

 مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يقدم مسابقة "مسرح الشارع والفضاءات غير التقليدية" حرصا على تمكين الشباب المسرحيين من القيادة، إيمانا بالجيل الشبابي وبأنه يحتاج إلى الفرصة والدعم كما أن تمكين الشباب جزء من بناء مصرنا الحبيبة، وهى أحد الإستراتيجيات التي وضعها المهرجان منذ الدورة الأولى لمهرجان شرم الشيخ.

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي ينطلق يوم 15 نوفمبر، وتستمر فعالياته حتي يوم 20 نوفمبر 2024، وتقام دورته التاسعة برئاسة المخرج مازن الغرباوي وتحمل الدورة اسم المخرج الكبير جلال الشرقاوي، والرئيس الشرفي للمهرجان سيدة المسرح العربي سميحة أيوب ومدير المهرجان الدكتورة إنجي البستاوي، ورئيس اللجنة العليا المنتج هشام سليمان، والمهرجان يقام برعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو وسيادة اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تفاصيل الدورة التاسعة لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي الدورة التاسعة لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان تفاصيل الدورة التاسعة لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي لفنان والمخرج مازن الغرباوي الفنان احمد وفيق

الأكثر قراءة

سر مغادرة رضا سليم احتفالات الأهلي بأرضية الملعب، وهذا مافعلته الجماهير معه (فيديو)

جمال الغندور يحسم جدل ضربتي جزاء الأهلي أمام العين ويعلق على طرد ياسر إبراهيم

بعد ارتفاع عدد الوفيات، قرار عاجل من محافظ القليوبية على كارثة المدفن الصحي بالخانكة

بمانشيتات حزينة، صحف الإمارات تعلق على خسارة العين أمام الأهلي

مكافأة مالية ضخمة لـ الأهلي بعد الفوز على العين في كأس إنتركونتنينتال

الزمالك يصدر بيانا رسميا بعد عفو الإمارات عن ثلاثي الفريق

لقطة تريند، كهربا يخطف كأس القارات الثلاث ويهرول به خارج الملعب والجماهير تداعبه (فيديو)

بعد فوز الأهلي على العين، رضا سليم يغادر إستاد القاهرة وسط حالة من الحزن (فيديو)

منوعات

المزيد

تحقيقات في تركيا بسبب موت كلب صغير بطريقة غريبة (فيديو)

جدل بعد اكتشاف جسم غريب في أحد الأنهار الهولندية (صور)

ثالث رائدة صينية تستعد للانطلاق نحو الفضاء

موزة على جدار، عرض عمل فني للبيع في مزاد مقابل مبلغ هائل

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم الثلاثاء بالسوق المحلية

استقرار أسعار السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

سعر الأرز اليوم الثلاثاء 29-10-2024 في السوق المحلية

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

رسائل وزير التعليم أمام لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 30-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 30-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 30 - 10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads